Die Übernahme von Ziehl-Abegg durch ABB stößt an der Börse auf positive Resonanz. Experten sehen Synergien, warnen aber vor ROIC-Verwässerung und offenen Fragen beim Robotik-Verkauf.

Die schweizerisch-schwedische Industriegruppe ABB hat die Übernahme des deutschen Technologieunternehmens Ziehl-Abegg offiziell bekannt gegeben. Diese strategische Transaktion führte am Montagmorgen zu einer deutlich positiven Kursreaktion an der Börse. Der Aktienkurs von ABB legte zum Wochenauftakt um vier Prozent auf 66,46 Franken zu. Dies markiert einen spürbaren Aufschwung für den Konzern, der in der vorangegangenen Handelsphase unter Verkaufsdruck stand.

Erholung nach starker Aktiendelle

Die positive Marktbewegung dient als direkte Reaktion auf die jüngste historische Entwicklung des Aktienkurses. Seit dem Allzeithoch bei 89,14 Franken im Juni dieses Jahres waren die Titel des Industriekonzerns bis zum vergangenen Freitagabend um 26,7 Prozent gesunken. Allein am letzten Handelstag der zurückliegenden Woche gab der Kurs nochmals vier, zwei Prozent nach unten ab. Diese massive Verkaufswelle war vor allem auf den Technologiesektor in den USA zurückzuführen und betraf auch die Schweizer Aktien. Die Erholung am Montag lässt sich daher teils als technische Gegenbewegung zu dem schwachen Abschneiden der Vorwoche erklären.

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Strategische Ergänzung des Motoren-Portfolios

Der strategische Kern der Transaktion liegt in der Vervollständigung des Produktportfolios von ABB. Brandon Spencer, Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik bei ABB, betonte die hervorragende Passform der Akquisition. Ziehl-Abegg ergänze das bestehende Portfolio an Motoren und Antriebstechnik perfekt. Gemeinsam werde dem Kunden im Bereich Kühl- und Lüftungssysteme ein umfassenderes Angebot an Komponenten ermöglicht. Ziel ist es, präziser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, die Marktposition in attraktiven Segmenten zu stärken und profitables Wachstum zu fördern. Diese Erklärung untermauert die strategische Ausrichtung des Konzerns auf integrierte Lösungspakete.

Analysen der Zürcher Kantonalbank loben Strategie

Florian Sager, zuständiger Analyst der Zürcher Kantonalbank, bewertet die Transaktion grundsätzlich positiv im Kontext der bisherigen M&A-Historie des Unternehmens. Die Zürcher Kantonalbank stellt fest, dass ABB selten Unternehmen akquiriere, die bereits zu den führenden Akteuren auf ihren jeweiligen Märkten zählten. Stattdessen setze der Konzern traditionell auf solide Plattformen mit klar identifizierbarem Verbesserungs- und Synergiepotenzial. Genau in dieses Muster passe die Übernahme von Ziehl-Abegg. Der Analyst prognostiziert strukturelles Wachstum und deutliche Margenverbesserungen, falls die Integration des deutschen Unternehmens in die ABB-Struktur wie geplant erfolgreich verläuft.

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Kritische Hinweise zur Profitabilität und ROIC

Dennoch zeichnen sich bei anderen Experten auch kritische Punkte ab, die die euphorische Stimmung dämpfen. Mark Diethelm, Analyst der ZKB, erkennt zwar eine hohe Komplementarität der Produkte an, weist jedoch auf ein hohes Akquisitionsmultiple hin. Das Zielunternehmen Ziehl-Abegg habe eine vergleichsweise geringe Profitabilität aufgewiesen, biete aber signifikante Potenziale bei Kosten- und Umsatzsynergien. Diethelm warnt ausdrücklich, dass die Transaktion den hohen Return on Invested Capital (ROIC) von ABB verwässern wird. Der ROIC misst, wie effizient ein Unternehmen das eingesetzte Kapital in Erträge umwandelt. Prognosen sehen den ROIC des Gesamtjahres 2026 für ABB bei 7,4 Prozent, nach 6,8 Prozent im Geschäftsjahr 2025. Diese erwartete Verwässerung bleibt ein wichtiger kritischer Punkt für Investoren.

Offene Fragen beim Robotik-Verkauf bleiben bestehen

Neben der Akquisition von Ziehl-Abegg bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten bezüglich des Verkaufs der Robotiksparte von ABB. Die Japanische Regierung hatte im November ein Veto gegen die Veräußerung an einen japanischen Technologiekonzern eingelegt. ABB befinde sich nun in der Suche nach einer alternativen Lösung für diese sensible Transaktion. Als möglicher Ausweg wird ein Börsengang der Robotik-Division als eigenständiges Unternehmen diskutiert. Ursprünglich war dieser Börsengang geplant, wurde jedoch später zugunsten des direkten Verkaufs an den japanischen Partner aufgegeben. Die Klärung dieser Frage ist für die langfristige Strategie von ABB von entscheidender Bedeutung.

Analyseurteile und Kursziele der Bankhäuser

Trotz der komplexen Lage haben sich die offiziellen Ratings und Kursziele der analystischen Überwachung für ABB aktuell nicht geändert. Die consensus among den bei Bloomberg erfassten Experten zeigt ein überwiegend positives Bild. Es liegen vierzehn Anlageurteile in Form von "Buy" vor, während twenty-three Analysten den Kurs als "Hold" einstufen. Zwei Rating-Agenturen halten ein "Sell"-Urteil fest. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 82,63 Franken. Dies impliziert ein mittelfristiges Kurspotenzial von etwas über 24 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen das generelle Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Industriekonzerns, trotz der kurzfristigen Herausforderungen durch die Integration von Ziehl-Abegg und die Robotik-Frage.