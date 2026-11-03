ABB plant Expansion in Indien mit lokaler Produktion

ABB-Chef Brandon Spencer kündigt für den Geschäftsbereich Antriebstechnik in Indien massive Wachstumsziele und eine Steigerung der lokalen Produktionsquote auf über 90 Prozent an.

Die Schweizer Elektrotechniker-Aktiengesellschaft ABB identifiziert den indischen Markt als zentrales Element ihrer zukünftigen strategischen Wachstumsdynamik. Brandon Spencer, der Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik bei ABB, hat während einer von ABB organisierten Pressereise in der südirischen Stadt Bengaluru Ende Oktober dargelegt, wie das Unternehmen das enorme Potenzial des Landes nutzen will. Indien gehört mittlerweile zu den wichtigsten Absatzmärkten innerhalb des gesamten ABB -Portfolios und fungiert nicht nur als Konsumtionstandort, sondern gewinnt zunehmend an Bedeutung als strategischer Produktionsstandort für die globale Lieferkette.

Massives Wachstum in den Kernbereichen

Indiens Volkswirtschaft zeigt sich weiterhin sehr dynamisch und soll auch im aktuellen Wirtschaftsjahr ein Bruttoinlandsprodukt-Wachstum von rund 7 Prozent erzielen. Brandon Spencer betonte, dass Indien für ABB eine herausragende Rolle spielt, wobei in den strategischen Bereichen Automatisierung, Elektrifizierung und Antriebstechnik überaus starkes Wachstum verzeichnet wird. Spencer äußerte seine Zuversicht, dass die Antriebstechnik in Indien auch in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Die solide industrielle Basis des Landes bietet erhebliche Chancen, die sowohl für die Bedienung des lokalen Marktes als auch für die Versorgung von Exportmärkten genutzt werden können.

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Strategie zur Steigerung der lokalen Fertigung

Im Fokus der Produktionsstrategie steht die signifikante Reduzierung von Importabhängigkeiten durch eine stärkere Lokalisierung der Wertschöpfungskette. Derzeit werden in der Sparte Antriebstechnik bereits rund 85 Prozent der produzierten Produkte lokal für den indischen Markt hergestellt. Obwohl ABB weiterhin auf bestimmte Komponenten und Technologietransfers aus China und Europa angewiesen ist, besteht das klare Unternehmensziel darin, diese externen Abhängigkeiten sukzessive zu verringern. Brandon Spencer definierte einen lokalen Produktionsanteil von über 90 Prozent als ein sinnvolles und realistisches Ziel, das angestrebt wird.

Treiber hinter der zweistelligen Expansion

Das zuletzt erzielte zweistellige Wachstum in der Antriebstechnik der ABB-Gruppe wird durch mehrere dynamische Sektoren vorangetrieben. Während Rechenzentren gruppenweit dreistellig wachsen und somit als wichtiges Zugpferd fungieren, tragen auch die Schifffahrt und die Gebäudetechnik, insbesondere der Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), substanziell zur Umsatzsteigerung bei. Zudem beliefert die Sparte Antriebstechnik den internen Geschäftsbereich Automatisierung. Brandon Spencer geht davon aus, dass sich dieses deutliche Wachstum fortsetzen wird und sich die Expansion auf weitere Segmente ausweitet.

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Finanzielle Ziele und Übernahmestrategien

Angesichts der aktuellen Entwicklung erscheint ein Anteil der Antriebstechnik am Gesamtumsatz der Sparte von über 10 Prozent in den kommenden Jahren als realistische Größenordnung. Um dieses Ziel zu erreichen, prüft ABB aktiv mögliche Übernahmeziele, wobei der indische Markt eine besondere Rolle bei diesen Expansionsschritten einnimmt. Die operative Marge liegt in der Antriebstechnik derzeit bei über 19 Prozent, was ein solides Fundament für weitere Investitionen bietet. Die Unternehmensführung sieht in der Kombination aus weiterem Wachstum und schrittweiser Steigerung der Profitabilität den richtigen Weg.

Potenziale für Margenverbesserungen

Zusätzlich zum organischen Wachstum sehen Experten der ABB erhebliches Potenzial für Verbesserungen der operativen Ergebnisse. Dies soll unter anderem durch eine bessere Auslastung der bestehenden Produktionsstätten erreicht werden. Die fortschreitende Lokalisierung der Produktion sowie die Expansion in bisher wenig erschlossene Märkte gelten als weitere Schlüsselhebel, um die Rentabilität der Sparte nachhaltig zu erhöhen. Durch diese Maßnahmen möchte ABB seine Position als führender Anbieter in Indien festigen und die wettbewerbsfähige Stärke im asiatischen Markt weiter ausbauen.