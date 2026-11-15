ABB Indien: Brandon Spencer lobt boomenden Markt trotz globaler Schwankungen

ABB-Chef Brandon Spencer sieht in Indien eine boomende Wirtschaft mit grossen Chancen. Trotz kurzfristiger Dämpfung bleibt das Unternehmen stark investiert.

Brandon Spencer, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Antriebstechnik und Mitglied der Konzernleitung, betonte die wachsende Bedeutung Indiens als zentralen Wachstumsmotor für den schweizerisch-schwedischen Technologiekonzern ABB. Der Experte hob die enorme Marktpotenzial des Landes hervor, das als drittgrösste Volkswirtschaft Asiens zunehmend an strategischer Relevanz gewinnt. ABB sieht sich in diesem Umfeld durch seine langjährige Präsenz und robuste Vertriebsstrukturen in einer starken Position. Die Investitionen des Konzerns in die lokale Infrastruktur unterstreichen das langfristige Vertrauen in die indische Wirtschaftskraft und die dortige industrielle Basis.

Indien als wichtiger Produktionsstandort

Indien ist mit einem Umsatzanteil hinter den USA, China und Deutschland der viertwichtigste Markt für ABB. Seit 75 Jahren betreibt das Unternehmen dort Produktion, und die Belegschaft hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Aktuell beschäftigt ABB im Subkontinent mehr als 11'000 Mitarbeitende in insgesamt 26 Fabriken. Die finanziellen Zuwendungen des Konzerns zeigen ebenfalls eine klare Aufwärtsentwicklung: In den letzten elf Jahren flossen Investitionen im Wert von etwas über 300 Millionen Dollar in den Ausbau der indischen Geschäftsaktivitäten. Diese substanziellen Kapitalflüsse demonstrieren die strategische Priorisierung des indischen Marktes innerhalb des globalen Netzwerks von ABB.

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Strategie Fokus auf lokalen Verkauf

Die Geschäftsstrategie von ABB in Indien konzentriert sich nahezu ausschliesslich auf den Heimmarkt durch die sogenannte "Local to Local"-Initiative. Dabei wird nur ein kleiner Teil der lokal hergestellten Produkte exportiert. Im spezifischen Fall der Sparte Antriebstechnik beträgt der Exportanteil etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtproduktion. An dem Fertigungsstandort Peenya betreibt ABB India beispielsweise ein Werk, das Frequenzumrichter und Antriebssysteme produziert. Diese Hochtechnologiekomponenten sind essenziell für die Metall-, Zellstoff- und Papierindustrie sowie für Stromerzeuger, die Schifffahrt, die Lebensmittel- und Getränkebranche und Rechenzentren. Die eingesetzten Antriebe von Elektromoren dienen dazu, in grossen Infrastrukturprojekten die Drehzahl präzise zu regeln und so den Energieverbrauch nachhaltig zu senken.

Wirtschaftswachstum und Energiebedarf

Indien verzeichnet mit 8,2 Prozent Wachstum im ersten Quartal 2026 und 7,8 Prozent im zweiten Quartal ein beachtliches konjunkturelles Aufschwung. Das Land hat den drittgrössten Energiebedarf weltweit, weshalb energ sparende Massnahmen hier von enormer Dringlichkeit sind. Ministerpräsident Narendra Modi bezeichnete die wirtschaftlichen Leistungen als "herkulesartige Leistung" und verwies damit direkt auf Skeptiker, die die Stimmigkeit der Konjunkturdaten infrage stellen. Die rasante Expansion der indischen Volkswirtschaft gehört zu den schnellsten weltweit, was die Notwendigkeit effizienter industrieller Technologien weiter vorantreibt. Diese makroökonomischen Rahmenbedingungen schaffen ein günstiges Umfeld für technologische Lösungen zur Energieoptimierung.

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Umsatzentwicklung und Analysteneinschätzung

Der Geschäftsbereich Antriebstechnik verzeichnet seit zwei Jahren in Folge ein zweistelliges Wachstum, wie Brandon Spencer bestätigte. Der Umsatz wurde deutlich hochgefahren, wobei die weltweite Marktposition in einem Sektor im Wert von 57 Milliarden Dollar Nummer eins ist. Dennoch gibt es Nuancen in der aktuellen Markteinschätzung. Mark Diethelm, Analyst bei der Bank, urteilt, dass sich die Aktivitäten im Bereich Antriebstechnik in den letzten 24 Monaten etwas abgeschwächt haben. Die Margen hätten sich jedoch auf einem hohen Niveau eingependelt. Diethelm hebt hervor, dass grosses Wachstumspotenzial vorhanden ist, da der grösste Teil des globalen Stromverbrauchs von den von ABB hergestellten Motoren konsumiert wird. Effizientere Motoren könnten den Stromverbrauch substanziell reduzieren, doch da Strompreise bisher nicht hoch waren, liegt die Nachfrage noch unter dem potenziellen Maximum.

Diversifikation senkt Klumpenrisiko

Ein stärkeres Wachstum in der Antriebstechnik könnte den Abstand zum Geschäfsbereich Elektrifizierung verringern, der mit etwas mehr als 50 Prozent Anteil am Gruppenumsatz dominiert und in den letzten zwei Jahren enormes Wachstum erlebte. Besonders das Geschäft mit Rechenzentren, das dieses Jahr über 10 Prozent zum Umsatz beitrug, trieb die ABB-Aktie zeitweise um 50 Prozent nach oben, bevor sie in den letzten Monaten etwa die Hälfte dieses Gewinns wieder abgab. Brandon Spencer bestreitet jedoch, dass beim Bereich Rechenzentren ein übermässiges Klumpenrisiko besteht. Im Geschäftsjahr des Vorjahres trugen Rechenzentren in der Antriebstechnik weniger als 5 Prozent zum Umsatz bei. Spencer betont, dass gut 90 Prozent des Geschäfts aus anderen Branchen stammen, was das Risiko als vertretbar einstufen lässt, auch wenn Analyst Diethelm hier eine differenziertere Sichtweise einnimmt.