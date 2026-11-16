Aargauische Gebäudeversicherung behält Prämien 2027 bei

Die Aargauische Gebäudeversicherung senkt die Prämien nicht trotz Unwetterschaden von 120 Mio. Franken. Stattdessen steigen die Deckungssummen um 2,5 %, was die Kosten für Hauseigentümer leicht erhöht.

Die Aargauische Gebäudeversicherung kündigt an, die Prämienansätze im kommenden Jahr nicht zu senken, obwohl massive Unwetterschäden im Wert von 120 Millionen Franken zu verbuchen waren. Stattdessen werde der erwartete Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2026 vollständig zur Stärkung des Eigenkapital s verwendet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Eine Überschussbeteiligung in Form eines direkten Prämienrabatts für die Kunden wird somit nicht gewährt, um die finanzielle Stabilität des Institutes zu gewährleisten.

Anpassung der Versicherungswerte steigt Kosten

Auf viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer im Kanton Aargau kommen im kommenden Jahr etwas höhere Kosten zu, die nicht auf eine Preiserhöhung der Prämien selbst, sondern auf eine Neubewertung der Gebäude zurückzuführen sind. Die Aargauische Gebäudeversicherung passt ihre Versicherungswerte per 2027 an die gestiegenen Baukosten an. Der massgebende Baukostenindex klettert demnach von 559 auf 573 Punkte. Dies entspricht einer Steigerung von rund 2,5 Prozent. Durch diese Indexierung steigt der individuelle Rechnungsbetrag für die Versicherten trotz unveränderter Prämiensätze.

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André Meier betont finanzielle Widerstandskraft

André Meier, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Aargauischen Gebäudeversicherung, erklärte in der Medienmitteilung, dass die Stabilität der Prämiensätze notwendig sei, um die Handlungsfähigkeit des Unternehmens auch nach extremen Ereignissen zu sichern. Das Unwetter vom 28. August habe gezeigt, wie wichtig eine leistungsfähige Gebäudeversicherung für den Kanton sei. Kunden müssten sich darauf verlassen können, dass die Aargauische Gebäudeversicherung auch nach einem solchen Ereignis handlungsfähig bleibe. Deshalb halten wir die Prämiensätze stabil und stärken gleichzeitig unsere finanzielle Widerstandskraft, so Meier in seiner Aussage.

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Abwicklung von 14'000 Schadenmeldungen läuft

Die Bearbeitung der Unwetterschäden läuft derweil auf Hochtouren, da die Anzahl der gemeldeten Fälle enorm hoch ist. Bei der Aargauischen Gebäudeversicherung sind bisher rund 14'000 Schadenmeldungen eingegangen. Um die massive Arbeitslast zu bewältigen, habe die Versicherung ihr Personal aufgestockt. Die gesamte Abwicklung der Schadenfälle wird mehrere Monate dauern. Die Gesamtschadensumme beläuft sich auf ungefähr 120 Millionen Franken, was einen signifikanten finanziellen Druck auf das Institut ausübt.

Struktur und Pflichtversicherung im Kanton Aargau

Die Aargauische Gebäudeversicherung ist ein öffentlich-rechtliches, finanziell selbständiges Unternehmen des Kantons Aargau. Für alle Gebäude im Kanton besteht eine obligatorische Versicherungspflicht gegen Feuer- und Elementarschäden bei der Aargauischen Gebäudeversicherung. Zusätzlich bietet das Institut auf freiwilliger Basis auch Versicherungen für Gebäudeschäden aus Wasserleitungen, Kanalisationsrückstau und Grundwasserschäden an. Diese Struktur stellt sicher, dass die gesamte Infrastrukturentwicklung im Kanton gegen die häufigsten Naturgefahren abgesichert ist und die langfristige Planungssicherheit für die Bewohner gewährleistet bleibt.