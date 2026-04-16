Aargauer «Wolfsrudel»: Fünf junge Männer wegen über 40 Straftaten vor Gericht

Fünf junge Männer im Kanton Aargau stehen ab Ende April vor Gericht, weil sie als «Wolfsrudel» agierend über 40 schwere Straftaten begangen haben sollen, darunter die Sabotage kritischer Infrastruktur und Waffen­diebstahl. Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.

Ein Gericht im Kanton Aargau wird Ende April über die Taten eines sogenannten « Wolfsrudel s» urteilen. Fünf junge Männer, deren Alter zwischen 19 und 20 Jahren liegt, müssen sich wegen mehr als vierzig Straftaten verantworten, die sie zwischen Februar 2022 und Mai 2024 verübt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Hauptbeschuldigten Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren.

Die Gruppe, bestehend aus teilweise gutbürgerlich aufgewachsenen jungen Schweizern, die scheinbar gut integriert waren – einige als Pfadileiter, andere als Hobbyschützen oder politisch engagierte Bürger – wird als hochgradig organisiert und technisch versiert beschrieben. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 400'000 Franken. Zu den schwerwiegendsten Vorwürfen zählen die Sabotage an kritischer Infrastruktur. So sollen sie sogenannte Hemmschuhe, also Rangiermittel zum Abbremsen von Schienenfahrzeugen, auf Bahngleisen in Möhlin platziert haben, um Personenzüge zum Entgleisen zu bringen. Die Staatsanwaltschaft wertet es als Glücksfall, dass es bei diesen zwei Anschlägen nicht zu einer Katastrophe kam. Das kriminelle Treiben des «Wolfsrudels» beschränkte sich nicht auf physische Sabotage. Im digitalen Bereich verübte ein Informatiklehrling aus der Gruppe gezielte DDoS-Attacken gegen seinen eigenen Arbeitgeber. Wiederholt wurden Glasfaserkabel durchtrennt, was insbesondere über die Weihnachtsfeiertage 2023 dazu führte, dass Tausende Haushalte von Internet- und Telefonanschlüssen abgeschnitten waren. Parallel zu diesen digitalen Angriffen versuchte die Bande, die betroffenen Unternehmen zu erpressen und forderte Bitcoins im Wert von etwa 120'000 Franken. Das breite Spektrum der angeklagten Delikte umfasst zudem Einbrüche in Militärbunker, den Diebstahl einer Kalaschnikow, Brandstiftungen, Urkundenfälschungen und sogar den versuchten Handel mit kinderpornografischem Material. Experten vermuten als Motiv eine Kombination aus Wohlstandsverwahrlosung und einer sich selbst verstärkenden Gruppendynamik, bei der die Identifikation mit der kriminellen Gruppe im Vordergrund stand. Die Haupttäter sollen während ihrer Ferien in Spanien Bekannte bezahlt haben, um die Sabotageakte fortzusetzen und so Alibis zu schaffen. Die Serie der Verbrechen fand am 3. Januar 2024 ein abruptes Ende, als zwei Mitglieder des Rudels bei einem Einbruch in Möhlin so viel Lärm machten, dass sie von einem Polizeihund in einem Gebüsch aufgespürt wurden. Kurz vor Prozessbeginn gibt es noch Streitigkeiten bezüglich der Daten auf dem Handy des Hauptbeschuldigten. Nach der Rückgabe des Mobiltelefons sollen laut Angaben der Verteidigung bestimmte WhatsApp-Nachrichten nicht mehr auffindbar gewesen sein. Dies wirft Fragen bezüglich der Beweissicherung auf und könnte die Ermittlungen und den anstehenden Prozess beeinflussen. Die Vorfälle, die Tausende Menschen ohne grundlegende digitale Verbindungen zurückliessen, wie die Durchtrennung von Glasfaserkabeln in Rheinfelden in der Nacht zum 28. Dezember 2023, verdeutlichen die weitreichenden Folgen der Taten des «Wolfsrudels» für die zivile Bevölkerung und die Infrastruktur. Der Prozess wird zeigen, welche Verantwortung die einzelnen Mitglieder trägt und welche Strafen hierfür angemessen sind





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