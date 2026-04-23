In Safenwil wurden die Aargauer Unternehmenspreise 2026 verliehen. Huplant Pflanzenkulturen erhielt sowohl den Preis in der Kategorie Regional als auch den Publikumspreis. Die Veranstaltung würdigte die Leistungen der Aargauer Unternehmen und betonte die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit.

Der Aargauer Unternehmenspreis 2026 wurde in Safenwil vom Gewerbeverband und der Kantonalbank verliehen. Neun Unternehmen aus dem gesamten Kanton Aargau waren nominiert. Besonders hervorzuheben ist Huplant Pflanzenkulturen, das gleich zwei Auszeichnungen erhielt: den Preis in der Kategorie Regional und den Publikumspreis.

Die Preisverleihung fand bei Emil Frey Classics statt und wurde von Benjamin Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands, eröffnet. Er betonte die Bedeutung, in einer oft pessimistischen Welt auch positive Geschichten zu erzählen, und lobte die Leistungen der Aargauer Unternehmen. Die Aargauer Kantonalbank (AKB) stellt die Preise zur Verfügung und spendet 10'000 Franken an einen von den Siegern gewählten guten Zweck.

AKB-Direktionspräsident Dieter Widmer unterstrich die Fähigkeit von Unternehmen, sich auch in unsicheren Zeiten weiterzuentwickeln und hervorhob die unternehmerische Beharrlichkeit und den Mut, die mit dem Preis gewürdigt werden. Landammann Stephan Attiger ergänzte, dass KMU das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bilden und oft die Innovationskraft von kleineren Unternehmen ausgeht. Im Rahmen der Veranstaltung hielt Christoph Schaltegger, Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP), einen Vortrag über die hohen Staatsausgaben.

Er kritisierte, dass die Löhne im Bund und im Kanton Aargau deutlich höher sind als in der Privatwirtschaft und auch die staatlichen Subventionen als zu hoch bemängelte. Schaltegger argumentierte, dass der Staat größer und schneller wachse, als viele wahrnehmen. Der Aargauer Unternehmenspreis wird in vier Kategorien vergeben. In der Kategorie der überregionalen Unternehmen gewann Smartec, ein Unternehmen, das ursprünglich als Wanderdisco begann und sich zu einem Spezialisten für CAD-Visualisierungen bei Großveranstaltungen entwickelt hat.

Smartec beschäftigt heute 110 Mitarbeiter und sorgt für Sicherheit bei Events. Huplant Pflanzenkulturen, mit dem firmeneigenen Café Florina, überzeugte die Jury und das Publikum gleichermaßen. Co-Firmenleiterin Yvonne Huber war von dem doppelten Erfolg überwältigt und betonte die zukunftsorientierte und nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens. Sie dankte dem Personal für dessen Engagement und erzählte die Geschichte der Umstellung auf vegane Produkte, die anfänglich auf Widerstand stieß, aber mittlerweile erfolgreich ist.

Auch das Gartenbauunternehmen Busi aus dem Seetal war in der Kategorie Regional nominiert. Firmengründer Peter Sandmeier setzt seit 35 Jahren auf Qualität und Nachhaltigkeit, unter anderem durch die Umrüstung von Leuchten auf LED-Technologie und den Einsatz einer elektrisch betriebenen Fahrzeugflotte mit Solarstrom-Ladestationen und recycelten Batterien. Vor der Preisverleihung gab es jedoch einen Vorwurf gegen die Gesundheitsfirma Passiflora, die in der Kategorie Leuchtturm für nachhaltige Projekte nominiert ist.

Ein anonymer Kritiker behauptet, dass Passiflora ein Massagegerät nicht selbst entwickelt habe, sondern als Eigenkreation aus China verkaufe. Die Preisverleihung unterstreicht die Bedeutung von Unternehmertum, Innovation und Nachhaltigkeit im Kanton Aargau und würdigt die Leistungen der Unternehmen, die die Wirtschaft prägen und weiterentwickeln. Die Auszeichnungen sollen ein Zeichen der Anerkennung und Motivation für zukünftige Erfolge sein





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aargauer Unternehmenspreis Huplant Smartec AKB AGV Nachhaltigkeit Innovation KMU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erfolgreiches Auftaktquartal 2026 für Opel: Neuzulassungen und Marktanteil steigen deutlichZürich (ots) - - Starkes Plus: Gesamtvolumen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LCV) steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 25 Prozent, Marktanteil wächst von 1,5 auf...

Read more »

Lenzburg: SBB erneuern im Mai 2026 Gleise – Änderungen im FahrplanDie SBB gestalten den Bahnhof in Lenzburg um. Ebenso erneuern sie die Gleise in Richtung Rupperswil. Deshalb müssen Reisende im Mai mit Ausfällen, Umleitungen und geänderten Abfahrtszeiten rechnen.

Read more »

Zwei Vollmonde im Mai 2026: Blumenmond und Blauer MondIm Mai 2026 können wir gleich zwei Vollmonde bewundern: den Blumenmond am 1. Mai und den seltenen Blauen Mond am 31. Mai. Dieser Artikel erklärt die Hintergründe zu diesen Phänomenen und anderen faszinierenden Aspekten unseres Erdtrabanten.

Read more »

WM 2026: USA schlagen Italien als Ersatz für Iran vor – Politische Motive im Spiel?Ein Sonderbeauftragter von US-Präsident Trump hat vorgeschlagen, Italien für den Iran bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nachzusetzen. Der Vorschlag wird als Versuch gewertet, das Verhältnis zu Italien zu verbessern, während die FIFA die Teilnahme des Iran bestätigt.

Read more »

WM 2026: Trump-Berater will Italien statt Iran am TurnierIran und die USA sind im Krieg, die Teilnahme an der Fussball-WM deswegen immer wieder Gegenstand von Debatten. Ein Sonderbeauftragter von US-Präsident Trump bringt einen Ersatzkandidaten ins Spiel.

Read more »

WM 2026: USA schlagen Italien als Ersatz für Iran vor – Politische Manöver hinter dem Fußball?Ein Sonderbeauftragter von US-Präsident Trump hat vorgeschlagen, Italien für den Iran bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nachzusetzen. Der Vorschlag wird als Versuch gewertet, das Verhältnis zu Italien zu verbessern, stößt aber auch auf Kritik.

Read more »