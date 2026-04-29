Aargauer Stimmvolk entscheidet über Blitzer und Sozialhilfe

Das Aargauer Stimmvolk hat im März die Blitzer-Initiative angenommen und die Initiative zur Kürzung der Sozialhilfe für Langzeitbezüger abgelehnt. Die Abstimmungsergebnisse zeigen deutliche Unterschiede im Abstimmungsverhalten verschiedener Alters- und Einkommensgruppen.

Im März hat das Aargau er Stimmvolk zwei bedeutende Volksinitiativen entschieden. Die Initiative « Blitzer abzocke stoppen» wurde mit einem deutlichen Ja-Anteil von 55,5 Prozent angenommen, während die Initiative «Arbeit muss sich lohnen», die Kürzungen der Sozialhilfe für Langzeitbezüger vorsah, abgelehnt wurde.

Die Abstimmungsergebnisse offenbaren interessante Unterschiede im Abstimmungsverhalten verschiedener Alters- und Einkommensgruppen. Die Initiative gegen Blitzer erfordert zukünftig einen Nachweis der Sicherheitsnotwendigkeit für den Einsatz von festen Blitzern durch Gemeinden und Städte, wobei die Umsetzung voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten wird. Die Ablehnung der Initiative zur Sozialhilfekürzung zeigt, dass das Stimmvolk die Leistungen für Langzeitbezüger nicht reduzieren möchte.

Eine Analyse des Zentrums für Demokratie in Aarau zeigt, dass insbesondere junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren beiden Initiativen positiv gegenüberstanden. Bei der Blitzer-Initiative lag die Zustimmung in dieser Altersgruppe bei 71 Prozent, bei der Initiative «Arbeit muss sich lohnen» bei 63 Prozent. Auch das Einkommen spielte eine Rolle: Stimmberechtigte mit einem Bruttoeinkommen unter 3000 Franken zeigten mit 81 Prozent die höchste Zustimmung zur Blitzer-Initiative. Interessanterweise blieb die Unterstützung auch in höheren Einkommensschichten mehrheitlich bestehen.

Der Autobesitz war ebenfalls ein relevanter Faktor, wobei Autofahrer die Blitzer-Initiative eher befürworteten als Personen ohne Auto. Die Initiative «Arbeit muss sich lohnen» stiess auf eine klare Ablehnung im linken politischen Spektrum, während sie im rechten Lager auf breite Zustimmung stiess. Innerhalb der FDP gab es eine deutliche Meinungsverschiedenheit über die Auswirkungen der Initiative. Die Jungfreisinnigen fordern nun die Stadt Baden auf, ihren festen Blitzer aufgrund des Annahme der Initiative ausser Betrieb zu nehmen.

Die Abstimmungsergebnisse werfen Fragen nach möglichen Zusammenhängen zwischen Motorisierungsgrad, Sozialhilfebezug und dem Abstimmungsverhalten auf. Die Ablehnung der Initiative zur Sozialhilfekürzung wurde von Mitte-Links begrüßt, während Sozialvorsteher Jean-Pierre Gallati betonte, dass kein Missstand behoben werden müsse. Die Analyse der Daten zeigt, dass die Zustimmung zur Blitzer-Initiative in Regionen mit hohem Motorisierungsgrad tendenziell höher war, während die Ablehnung der Sozialhilfekürzung in Regionen mit einem höheren Anteil an Sozialhilfebeziehern zu beobachten war. Diese Zusammenhänge sind jedoch nicht immer eindeutig und bedürfen weiterer Untersuchung.

Die Aargauer Bevölkerung hat somit deutlich gemacht, dass sie Wert auf Sicherheit im Strassenverkehr legt und gleichzeitig soziale Leistungen für Bedürftige erhalten möchte





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