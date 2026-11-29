Im Kanton Aargau haben die Stimmberechtigten die Senkung der Steuern für hohe und niedrige Einkommen sowie eine Neuregelung des Notstandsrechts klar befürwortet. Dies schafft Rechtssicherheit und entlastet die Bevölkerung finanziell.

Die Stimmberechtigten im Kanton Aargau haben am Sonntag eine umfassende und umstrittene Änderung des kantonalen Steuergesetz es mit deutlicher Mehrheit gutgeheissen. Parallel dazu sprachen sich die Wählerinnen und Wähler für eine präzise rechtliche Regelung des Notstandsrecht s aus, was die Handlungsfähigkeit der Kantonsregierung in Krisenzeiten neu definiert. Die Staatskanzlei bestätigte am Sonntag die Ergebnisse dieser doppelten Volksabstimmung, die weitreichende finanzielle und verfassungsrechtliche Konsequenzen für den Schweizer Kanton hat.

Klare Mehrheit für Steuersenkungen und Entlastungen

Die Änderung des Steuergesetzes wurde von 111'322 Ja-Stimmen gegen 87'286 Nein-Stimmen beschlossen, was einem Ja-Anteil von 56,0 Prozent entspricht. Die Beteiligung an der Abstimmung lag bei 46,2 Prozent der Stimmberechtigten, was eine aktive Mitwirkung der Bevölkerung an dieser wichtigen volkswirtschaftlichen Weichenstellung zeigt. Konkret senkt die neue Gesetzgebung den höchsten Einkommenssteuersatz von bisher 11 Prozent auf 9,75 Prozent.

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Neben der Senkung der Spitzensätze wird der bisherige Kleinverdienerabzug direkt in den Steuertarif integriert, was die Steuerstruktur transparenter und direkter gestaltet. Diese Massnahmen gehen Hand in Hand mit früheren Entscheidungen. Bereits im Mai 2025 hatte das Volk nach einem ähnlichen Abstimmungskampf mit gleichen parteipolitischen Lagerbildungen eine Änderung des Steuergesetzes mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 54 Prozent gutgeheissen. Damals wurde die Vermögenssteuer gesenkt, die Freigrenze beim Vermögen erhöht und der Kinderabzug verbessert.

Finanzierungsmodell compensiert Liegenschaftssteuererträge

Die Vorlage von 2025 und die jetzige neue Änderung des Steuergesetzes teilen ein zentrales finanzielles Konzept, das die staatlichen Einnahmen stabil halten soll. Beide Reformen kompensieren die Mehreinnahmen aus der höheren Besteuerung von Liegenschaften und selbst genutztem Wohneigentum, auch bekannt als Eigenmietwert. Insgesamt gehen die Planer von einer Summe von rund 190 Millionen Franken aus, die durch diese Anpassungen bei den Immobilienabgaben gedeckt werden.

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Die Befürworter der Steuerreform argumentierten mit dem Motto "Mehr vom Kuchen für alle", um die breite Bevölkerung zu erreichen. Sie beteuerten, dass alle Steuerzahlenden entlastet werden sollen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons zu stärken. Ein tieferer Satz bei der Einkommenssteuer soll dabei als Lockmittel dienen, um Gutverdienende und Unternehmen in den Kanton Aargau zu ziehen und die wirtschaftliche Basis zu erweitern.

Heftiger Widerstand gegen die als ungerecht empfundene Last

Die Opposition und die Gegner der Steuersenkung setzten im Abstimmungskampf stark auf emotionale Plakate, die den bekannten Aargauer Rüeblikuchen zeigten. Auf diesen Bildern prangte die Aufschrift "Das grösste Stück Torte für die Reichsten", was die Kritik an der Verteilungsgerechtigkeit deutlich machte. Die Gegner wandten sich gegen die Vorteile für Wohlhabende und befürchteten eine einseitige Förderung der oberen Einkommensschichten auf Kosten der Allgemeinheit.

Trotz dieser massiven gegenläufigen Kampagne konnte die Reformseite die Mehrheit der Wählerstimmen für sich gewinnen. Die hohe Zahl der Ja-Stimmen zeigt, dass ein Grossteil der Bevölkerung die Strategie der allgemeinen Entlastung und der Senkung der Spitzensteuern als wirtschaftspolitisch sinnvoll erachtet. Die Auseinandersetzung verdeutlicht jedoch auch die tiefe Spaltung in der Frage, wie Steuergerechtigkeit im modernen Kanton verstanden und praktiziert werden soll.

Neue Regelungen zum Notstandsrecht begrenzen Exekutivgewalt

Neben den steuerlichen Themen hiessen die Stimmberechtigten am Sonntag eine Änderung der Kantonsverfassung zur Regelung des Notstandsrechts mit 60,4 Prozent Ja-Stimmen gut. Bei dieser Abstimmung entfielen 117'266 Stimmen auf das Ja und 76'831 auf das Nein. Diese Verfassungsänderung zielt darauf ab, die Mitspracherechte des Parlaments in Ausnahmesituationen erheblich zu stärken und die Checks-and-Balances zwischen Exekutive und Legislative zu festigen.

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Künftig muss der Regierungsrat alle Sonderverordnungen, die in Krisenzeiten erlassen werden, einer spezifischen Kommission des Parlaments zur nachträglichen Genehmigung vorlegen. Dieser neue Mechanismus soll sicherstellen, dass dringende Massnahmen auch parlamentarisch überwacht und kontrolliert werden. Bisher konnte der Regierungsrat die für dringende Massnahmen notwendigen Gelder und Kredite vorzeitig freigeben, ohne eine solche nachträgliche Kontrolle zu unterziehen.

Politische Konflikte und künftige Auswirkungen

Der Regierungsrat hatte die Vorlage zum Notstandsrecht ursprünglich abgelehnt, da er seine volle Handlungsfähigkeit in Notlagen nicht eingeschränkt wissen wollte. Die klare Ablehnung durch die Bevölkerung demonstriert jedoch den Wunsch der Stimmberechtigten nach mehr Transparenz und parlamentarischer Kontrolle in Krisenzeiten. Diese Entscheidung könnte den Umgang der Exekutive mit zukünftigen Krisenszenarien nachhaltig verändern und mehr Bürokratie erfordern, aber auch die demokratische Legitimation von Notmassnahmen stärken.

Die Kombination aus steuerlichen Entlastungen und der Verschärfung der notstandsrechtlichen Rahmenbedingungen markiert einen bedeutsamen Wendepunkt in der Politik des Kantons Aargau. Die Wähler haben signalisiert, dass sie einerseits finanzielle Erleichterungen fordern, andererseits aber auch mehr Kontrolle über die Ausübung von Sonderbefugnissen durch die Regierung wünschen. Diese beiden Entwicklungen werden die politische Landschaft und die öffentliche Verwaltung im Kanton in den kommenden Jahren prägen.