Der Aargauer Regierungsrat hat einem Einbürgerungsantrag stattgegeben und festgestellt, dass die Antwort Skifahren auf die Frage nach einem typischen Schweizer Sport nicht falsch war. Dies steht im Kontrast zu früheren Entscheidungen in der Region, die lokale Traditionen wie Schwingen oder Hornussen bevorzugten.

In der Schweiz, einem Land, das für seine ausgeprägte kantonale Autonomie und seine spezifischen kulturellen Traditionen bekannt ist, hat ein kürzlich gefallener Entscheid des Aargau er Regierungsrat s zu einer breiten Diskussion über die Kriterien bei der Einbürgerung geführt.

Der Fall betrifft eine Bürgerin, die ihr Gesuch um die Einbürgerung in der Gemeinde Neuenhof im Kanton Aargau gestellt hatte. Bei der mündlichen Prüfung im Rahmen des staatsbürgerlichen Tests wurde sie von der Einbürgerungskommission nach einem typisch schweizerischen Sport gefragt. Die Kandidatin antwortete mit dem Wort "Skifahren", was die Kommission als unzureichend oder falsch einstufte und explizit eine Antwort wie "Schwingen" oder alternativ "Hornussen" erwartet haben soll.

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Regierungsrat gibt Einbürgerungsbeschwerde statt

Diese Erwartungshaltung stieß bei der Klägerin und deren Unterstützern auf Unverständnis, da Skifahren zweifellos zu den bekanntesten und weitverbreitetsten Wintersportarten der Schweiz gehört und international oft als nationales Kulturgut wahrgenommen wird. Die Frau hatte den schriftlichen Teil des staatsbürgerlichen Tests zwar knapp bestanden und auch einen gültigen Nachweis ihrer Deutschkenntnisse vorgelegt, doch der mündliche Teil führte zur Ablehnung ihres Gesuchs, was den weiteren Rechtsweg einschlug. Der Entscheid des Aargauer Regierungsrats ging nun deutlich zu Gunsten der applicantin aus.

Die Behörde urteilte, dass die Antwort "Skifahren" keineswegs falsch sei und der Beschwerde der Frau stattgegeben wurde. Dies markiert eine wichtige Klarstellung in der Praxis der Einbürgerungskommisionen, die oft für ihre subjektiven und teils als willkürlich empfundenen Fragen kritisiert werden. Der Regierungsrat betonte, dass die Bewertung der Antworten individualisiert erfolgen müsse und man sich nicht allein an starren, vorgefertigten Leitfäden orientieren dürfe, die lokale Spezifika überbetonen.

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Es wurde angemerkt, dass bereits im Jahr 2017 ein ähnlicher Vorfall in der Aargauer Gemeinde Buchs für Aufsehen sorgte, wo die Antwort "Skifahren" ebenfalls nicht als zutreffend galt und stattdessen traditionelle, weniger bekannte Sportarten wie "Hornussen" erwartet wurden. Solche Fälle werfen die Frage auf, ob die Einbürgerungstests dazu dienen sollten, tatsächliche Kenntnisse der schweizerischen Gesellschaft und Demokratie zu überprüfen, oder ob sie vielmehr dazu dienen, bestimmte lokale oder historische Nischenkünste bevorzugt abzufragen.

Gemeinde Neuenhof weist Kritik zurück

Kritiker argumentieren, dass diese Praxis potenzielle neue Bürgerinnen und Bürger unnötig behindert und ein Bild der Schweiz vermittelt, das nicht der breiten Realität der Bevölkerung entspricht, sondern eher einem idealisierten oder exklusiven Verständnis nationaler Identität. Die Gemeinde Neuenhof, in der der Einbürgerungsantrag ursprünglich abgelehnt wurde, wies die Vorwürfe einer besonders strengen und undurchsichtigen Praxis zunächst zurück. Der Gemeindeammann Tobias Baumgartner erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Kommission jedes Gesuch individuell prüfe und sich dabei an einem internen Leitfaden orientiere.

Dennoch akzeptierte die Gemeinde den rechtskräftigen Entscheid des Regierungsrats und signalisierte Bereitschaft, bei Bedarf ihre internen Abläufe und Prüfungsmodalitäten anzupassen. Die Gemeinde nahm keine direkte Stellung zur spezifischen Frage nach dem Skifahren als typisch schweizerischer Sportart, was als diplomatische Ausflucht gewertet werden kann, um weitere politische oder mediale Kontroversen zu vermeiden. Für die betroffene Bürgerin bedeutet der Entscheid des Regierungsrats jedoch nicht nur eine juristische Bestätigung ihrer Rechte, sondern auch eine persönliche Validation ihrer kulturellen und sprachlichen Integration.

Medien üben Druck auf Behörden aus

Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit einer transparenten und fairen Gestaltung von Einbürgerungsverfahren, die Vielfalt und Inklusion fördern, anstatt durch subtile Barrieren die Aufnahme neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erschweren. Die mediale Berichterstattung durch Quellen wie "blue News" hat dazu beigetragen, das Thema öffentlichkeitswirksam zu machen und Druck auf die lokalen Behörden auszuüben, ihre Praktiken zu überdenken.