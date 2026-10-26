Aargauer Politik streitet über Sportferien: Regierungsrat lehnt Reform ab

SVP-Grossrätin Nicole Burger fordert eine Kürzung der Sportferien zugunsten von Heuferien, wird jedoch von der Aargauer Regierung mit Verweis auf die Gemeindeautonomie zurückgewiesen.

In dem Kanton Aargau ist derzeit eine hitzige politische Debatte über die Struktur der Schulferien entbrannt. Im Zentrum dieses Diskurses steht die SVP-Grossrätin Nicole Burger, die eine grundlegende Überprüfung des bestehenden Ferienmodells fordert.

Ihr konkreter Vorschlag sieht vor, die zweite Woche der traditionellen Sportferien zu streichen und diese Zeit stattdessen in eine andere Jahreszeit zu verschieben. Burger argumentiert, dass das aktuelle System nicht mehr den zeitgemässen Bedürfnissen vieler Familien entspreche. Besonders die finanziellen Belastungen, die mit zwei Wochen Winterferien einhergehen, seien für viele Haushalte kaum noch zu bewältigen.

Also read Regierungsrat Luzern soll Für und Wider der Erbschaftssteuer prüfen

Nicole Burger fordert Heuferien

Während eine kleine Gruppe von Menschen diese Zeit für ausgedehnte Skiurlaube nutzt, blieben viele andere Familien auf den Kosten sitzen oder könnten sich die teuren Aktivitäten im Schnee gar nicht leisten. Eine attraktive Alternative wären aus Sicht der Grossrätin sogenannte Heuferien, die in die Zeit zwischen Auffahrt und Pfingstmontag fallen würden. Dies würde den Familien günstigere und flexiblere Möglichkeiten zur Erholung bieten. Die Antwort des Aargauer Regierungsrates auf diese Anfragen fiel jedoch deutlich ernüchternd aus.

Die Regierung lehnt eine Änderung der aktuellen Regelung kategorisch ab und sieht keine Notwendigkeit, in die bestehende Struktur einzugreifen. Ein zentrales Argument der Regierung ist dabei die Wahrung der Gemeindeautonomie. Derzeit haben die Aargauer Gemeinden einen gewissen Gestaltungsspielraum innerhalb der insgesamt vier Wochen Sportferien pro Jahr. Dies ermögliche es den lokalen Behörden, kulturelle Anlässe, lokale Traditionen sowie spezifische Familienbedürfnisse und die Organisation von Skilagern individuell zu berücksichtigen.

Advertisement

Der Regierungsrat räumt zwar ein, dass nicht jede Familie über die Mittel für zwei Wochen Skiferien verfügt, sieht darin jedoch keinen Grund, das Modell für den gesamten Kanton zu ändern oder zu verkürzen. Zudem gebe es laut offizieller Stellungnahme keine nennenswerten Rückmeldungen von Schulen, Eltern oder Gemeinden, die eine solche Anpassung aktiv einfordern würden. Nicole Burger zeigt sich über die Argumentation der Regierung äusserst enttäuscht und bezeichnet die Antwort als ungenügend.

Regierungsrat lehnt Änderungen ab

Besonders kritisch sieht sie den Umgang mit Erfahrungen aus anderen Kantonen, wie etwa dem Thurgau, wo ähnliche Modelle bereits existieren. Der Regierungsrat behauptete einerseits, dass keine ausreichenden Informationen oder ausgewerteten Daten zu den dortigen Heuferien vorlägen, kam jedoch gleichzeitig zu dem Schluss, dass eine Einführung solcher Ferien im Aargau nicht zielführend sei. Dieser Widerspruch ist für Burger nicht nachvollziehbar: Wenn die notwendigen Erkenntnisse fehlen, sollte man diese erst beschaffen, bevor man einen Vorschlag vorschnell verwirft.

Sie wirft der Regierung vor, die sozialen Realitäten vieler Familien zu ignorieren und sich zu sehr auf Traditionen und administrative Strukturen zu verlassen. Darüber hinaus warnte der Regierungsrat vor den pädagogischen Folgen einer Verlängerung der Sommerferien. Eine längere Unterbrechung des Lernprozesses würde sich nach Ansicht der Behörden negativ auf den Lernerfolg der Schüler auswirken. Da Lerninhalte nach einer zu langen Pause oft vergessen werden, sei eine Ausweitung der Sommerpause nicht im Sinne der Bildungsqualität.

Burger hält jedoch daran fest, dass die Frage der Zeitgemässigkeit im Vordergrund stehen müsse. Sie betont, dass eine überwiegende Mehrheit der von ihr befragten Personen eine Reduktion der Sportferien begrüssen würde. Für die Grossrätin ist es unverständlich, warum ein Modell, das potenziell viele Familien finanziell entlasten und die Erholungsqualität steigern könnte, allein mit dem Verweis auf die Gemeindeautonomie vom Tisch gewischt wird.

Advertisement

Kritik an der Regierung

Ob sie das Thema in Zukunft mit weiteren politischen Instrumenten weiterverfolgen wird, bleibt abzuwarten, doch die Grundsatzdiskussion über die soziale Gerechtigkeit in der Ferienplanung ist damit keineswegs beendet.