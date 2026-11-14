Aargauer Obergericht bestätigt Urteil gegen Sportwagenfahrer auf A3

Das Aargauer Obergericht hat die Berufung eines Sportwagenfahrers abgewiesen, der auf der A3 bei 167 km/h geblitzt wurde. Das Urteil gilt als Präzedenzfall für Radarkontrollen.

Das Aargauer Obergericht hat die Berufung eines 57-jährigen Schweizer Staatsbürgers in einer schweren Geschwindigkeitsdelikt-Akte vollumfänglich abgewiesen und das vorinstanzliche Urteil bestätigt. Der Angeklagte hatte sich auf der Autobahn A3 bei Möhlin im Fricktal schwerer Verkehrsverstöße schuldig gemacht, nachdem er von der Polizei mobil mit einer Geschwindigkeit von 167 km/h geblitzt worden war. Die Richter stellten klar, dass grobe Regelverstöße im Straßenverkehr nicht mit technischen Ausreden umgangen werden können und die Messdaten der Behörde als belastbar eingestuft wurden.

Hergang der Geschwindigkeitskontrolle am 13. Februar 2025

Die entscheidenden Ereignisse spielten sich in der Nacht des 13. Februar 2025, sechs Minuten nach Mitternacht, auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Basel ab. Mobile Radarkontrollen der Polizei detektierten das Fahrzeug des Beschuldigten mit einer messbaren Geschwindigkeit von 167 km/h. Nach der gesetzlichen Berechnung und Abzug der üblichen Sicherheitsmarge von 7 km/h verblieb eine strafbare Differenz von 40 km/h zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Diese präzise Abrechnung bildete die Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung des 57-Jährigen, da die Überschreitung die Toleranzgrenze deutlich überschritt.

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Technische Einwände der Verteidigung gegen das Urteil

Der Angeklagte und seine Verteidigungslinie strebten einen Freispruch an, indem sie die Validität der radialen Messung fundamental anzweifelten. Ein zentrales Argument war der Vorwurf, die Polizei habe nach einer amtlichen Eichung des Geräts versäumt, das neue Eichdatum manuell in der Auswertesoftware zu aktualisieren. Zudem behauptete der Lenker, dass ein Motorrad auf der Normalspur das Radargerät fälschlicherweise ausgelöst habe. Zur Untermauerung dieser These reichte er ein selbst aufgenommenes Foto des Motorrads ein, mit dem Argument, es sei photographisch unmöglich, ein solches Fahrzeug bei 160 km/h noch von hinten klar zu erfassen.

Richterliche Prüfung der Beweismittel und Gerätevalidität

Das Gericht prüfte die vorgebrachten Argumente der Verteidigung kritisch und wies sämtliche Einwände als haltlos zurück. Es stellte fest, dass für das Messsystem ein gültiges Eichzertifikat vorlag, was die technische Funktionsfähigkeit und Rechtmäßigkeit des Geräts bestätigte. Gemäss den polizeilichen Feststellungen war eine Fremdauslösung des Radargeräts durch ein anderes Fahrzeug schlichtweg unmöglich. Die technischen Daten zeigten eindeutig, dass das Messsystem das Motorrad genau eine Sekunde vor dem Auto registrierte und dabei exakt 120 km/h auf der Normalspur erfasste, was die korrekte Funktionsweise des Sensors bewies.

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Räumliche Abgrenzung der Fahrspuren im Deliktszeitpunkt

Ein entscheidender Faktor für die Verurteilung war die genaue räumliche Zuordnung der Fahrzeuge zu den jeweiligen Fahrspuren zum Zeitpunkt der Messung. Während das Motorrad sich sicher auf der Normalspur befand, führte der Angeklagte sein Sportwagenfahrzeug auf dem Überholstreifen. Diese räumliche Trennung widerlegte die These der Verteidigung, dass das Motorrad die Messung verursacht haben könnte. Die klare Zuordnung des 167 km/h schnellen Fahrzeugs zum Überholstreifen ließ keine anderen Interpretationen der Radarmessung zu und festigte die Grundlage für das Urteil.

Strafzumessung und rechtliche Konsequenzen des Urteils

In der Folge verhängte das Aargauer Obergericht eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 400 Franken. Dies entspricht einer Gesamtstrafe von 12'000 Franken, deren Vollstreckung ausgesetzt wurde, solange der Verurteilte keine weiteren Straftaten begeht. Das Urteil SST.2026.89 vom 18. September 2026 unterstreicht die strikte Handhabung von Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Schweizer Autobahnen. Es dient als klare Warnung an Autofahrer, dass technische Einwände gegen Radar- und LIDAR-Messungen nur erfolgreich sein können, wenn sie durch eindeutige technische Mängel belegbar sind, was im vorliegenden Fall nicht zutraf.