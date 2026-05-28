Aargauer Kunsthaus kritisiert Vandalenakt an Kantonsschule Wettingen

Das Team des Aargauer Kunsthauses nimmt Stellung zum Vandalenakt an der Kantonsschule Wettingen. Sie haben in der Mediothek gewütet, Bücher auf dem Ziegeldach des Kreuzganges verteilt und Plakate sowie das Wandbild der Schweizer Künstlerin Klodin Erb in der Lernhalle im neuen Westflügel beschmiert. Das Aargauer Kunsthaus findet klare Worte dafür: Kulturvandalismus zielt auf Bildungsinstitutionen, Wissen und Kultur. Errungenschaften, die uns über Jahrhunderte weitergebracht haben und unsere Gesellschaft ausmachen.

Die Verwüstung an der Kantonsschule Wettingen lässt auch das Team des Aargauer Kunsthaus es nicht kalt. Erst kürzlich stellte Klodin Erb , die Schöpferin des besprayten Wandbilds, im Kunsthaus aus.

Das Team des Aargauer Kunsthauses nimmt Stellung zum Vandalenakt an der Kantonsschule Wettingen. Sie haben in der Mediothek gewütet, Bücher auf dem Ziegeldach des Kreuzganges verteilt und Plakate sowie das Wandbild der Schweizer Künstlerin Klodin Erb in der Lernhalle im neuen Westflügel beschmiert. Das Aargauer Kunsthaus findet klare Worte dafür: Kulturvandalismus zielt auf Bildungsinstitutionen, Wissen und Kultur. Errungenschaften, die uns über Jahrhunderte weitergebracht haben und unsere Gesellschaft ausmachen.

Das Aargauer Kunsthaus zeigte erst vergangenen Herbst eine grosse Ausstellung von Klodin Erb. Unzählige ihrer Arbeitsstunden und ein neues Werk seien in Wettingen nun zunichtegemacht worden, schreibt das Kunsthaus-Team. Die Zerstörung von Kunst und Büchern ist nicht nur respektlos, sondern erinnert an ungute Momente der Geschichte. Dafür habe es weder im Kanton Aargau noch woanders einen Platz.

Wir stehen für einen starken Bildungsort, für die Bewahrung des kulturellen Erbes und für die Vielfalt der Kunst. Diese Zeiten sind nun vorbei: Wettingens Rektor äussert sich zur Verwüstung an der Kantonsschule und zur Rivalität mit Baden. Die Verwüstung an der Kantonsschule Wettingen hat laut Rektor Paul Zübli eine neue Qualität. Die Tat lasse sich nicht mit früheren Provokationen zwischen den Schulen vergleichen, sagt er - und spricht von mentalen Problemen der Täterschaft.

Bücher auf dem Dach verteilt - riesiger Sachschaden: Erneuter Angriff auf Kanti Wettingen. Der Wettinger Einwohnerrat Adrian Knaup zeigt sich tief betroffen über die Zerstörung an der Kantonsschule und lädt die Bevölkerung zu einer stillen Versammlung ein





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