Aargauer Kirchgemeinde muss Budgetversammlung wegen irregularitäten wiederholen

Die katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach muss ihre Budgetversammlung wiederholen, da die freie Willensbildung der Stimmberechtigten beeinträchtigt war. Ein Sachwalter überwacht den Prozess und begrenzt die Ausgaben bis zur Genehmigung eines neuen Budgets. Zudem wird ein Fall unrechtmäßiger Wahlhandlung aus 2025 aufgearbeitet.

Die katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach im Kanton Aargau steht vor einer erneuten Budgetversammlung , die bis zum 31. August durchgeführt werden muss. Die Römisch-katholische Kirche im Aargau hat festgestellt, dass in der ersten Versammlung die freie Willensbildung der Stimmberechtigten beeinträchtigt war und das Budget因此 nicht rechtskräftig ist.

Bis ein rechtmäßig genehmigtes Budget für das Jahr 2026 vorliegt, dürfen lediglich unerlässliche Ausgaben getätigt werden. Um die korrekte Abwicklung sicherzustellen, wird ein Sachwalter eingesetzt, der sowohl die Vorbereitung und Durchführung der außerordentlichen Kirchgemeindeversammlung als auch die Einhaltung der Ausgabenbeschränkungen überwacht. Der Aargauer Kirchenrat, die Exekutive der Landeskirche, hat der Kirchgemeinde für diesen Geschäftsbereich die Selbstverwaltung entzogen. Die Notwendigkeit der Wiederholung ergibt sich aus einer Beschwerde gegen den Budgetbeschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 18.

November 2025. Der Kirchenrat hatte die Beschwerde gutgeheißen, da es an der Versammlung zu Unregelmäßigkeiten gekommen war und die demokratischen Rechte der Stimmberechtigten nicht ausreichend geschützt wurden. Konkret wurden bei der Behandlung des Budgets 2026 sachliche Fragen nicht genügend beantwortet. Stattdessen kam es zu persönlichen Angriffen und unverhältnismäßigen Interventionen durch einen Pfarrer.

Der Kirchenpflegepräsident, der als Versammlungsleiter fungierte, griff nicht oder zu spät ein, um die Debatte zu ordnen. Zudem wird ein separater Vorfall aus dem Jahr 2025 aufgegriffen, bei dem der Kirchenpflegepräsident eigenmächtig einen Wahlgang durchführte, obwohl der Kirchenrat diese Wahl zuvor annulliert und deren Durchführung untersagt hatte. Der Kirchenrat bestätigt nun, dass der Präsident widerrechtlich gehandelt hat und die Voraussetzungen für eine Schadenersatzklage erfüllt sind.

Da die Kirchenpflege in dieser Frage gespalten ist, wird der Sachwalter auch dieses Traktandum vorbereiten und durchführen. Die Kosten für die möglicherweise entstandenen Schäden sollen dabei separat erhoben werden. Der Einsatz des Sachwalters soll somit sowohl die ordnungsgemäße Wiederholung der Budgetabstimmung als auch die Aufarbeitung des Wahlskandals sicherstellen





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