Aargau Verkehr: Rekord bei Fahrgastzahlen und höhere Bussgelder durch verstärkte Kontrollen

Aargau Verkehr verzeichnete im letzten Jahr einen Anstieg der Fahrgastzahlen auf über 29 Millionen. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen aus Bussen deutlich an. Das Unternehmen reagierte mit einer Aufstockung des Kontroll- und Sicherheitspersonals.

Aargau Verkehr beförderte im vergangenen Jahr über 29 Millionen Fahrgäste in den Kantonen Aargau, Luzern und Zürich. Das Unternehmen ist im Besitz des Kantons Aargau, des Bundes und verschiedener Gemeinden und betreibt unter anderem die Limmattalbahn , die WSB (Wynen- und Suhrentalbahn), die Bremgarten-Dietikon-Bahn sowie zahlreiche Buslinien. Für das abgelaufene Geschäftsjahr verzeichnet Aargau Verkehr insbesondere Rekordwerte bei den Fahrgastzahlen .

Die Limmattalbahn erfreute sich dabei besonderer Beliebtheit.\Im Jahr 2025 nutzten insgesamt 29,2 Millionen Fahrgäste die Bahn- und Busangebote von Aargau Verkehr, was einem Zuwachs von 3,6 Prozent entspricht. Die Limmattalbahn verzeichnete eine besonders starke Entwicklung von Killwangen AG nach Zürich: Die Fahrgastzahl stieg von 6,1 auf knapp 6,5 Millionen, was über dem Durchschnitt des gesamten Netzes lag. Finanzielle Auswirkungen zeigen sich in einem Anstieg des Betriebsertrags auf 129 Millionen Franken, ein Plus von 6,5 Prozent. Der leichte Konzernverlust von 0,3 Millionen Franken ist hauptsächlich auf ungedeckte Kosten im Infrastrukturbereich zurückzuführen, wie Aargau Verkehr mitteilte. Das Unternehmen beschäftigt rund 620 Angestellte. Neben den Fahrgastzahlen stiegen auch die Einnahmen aus Bussen deutlich an. Der Bussenertrag erhöhte sich im Jahr 2025 um 75 Prozent auf insgesamt eine Million Franken. Mediensprecher Michael Briner erklärt diesen Anstieg mit der Aufstockung des Kontroll- und Sicherheitspersonals, insbesondere in den Abendstunden. Die zusätzlichen Kontrollstunden führten zu höheren Einnahmen, da mehr Fahrgäste ohne gültiges Ticket angetroffen wurden. Briner betont jedoch, dass die Erhöhung der Kontrollen primär der Sicherheit dient und die höheren Bussgelder ein «Nebeneffekt» sind. Die Security-Angestellten von Aargau Verkehr verfügen über Sicherheitsbefugnisse und dürfen Personen festhalten, bis die Polizei eintrifft, sowie Fahrscheine kontrollieren und Bussen ausstellen.\Auch andere Verkehrsbetriebe, wie die BLS, setzen auf Ticketkontrollen durch Sicherheitspersonal. Die BLS führte dieses System bereits im Jahr 2020 ein und konnte positive Erfahrungen sammeln. Sicherheitsangestellte kontrollieren hierbei die Tickets und weisen die Fahrgäste auf die geltenden Regeln hin. Der Vorteil liegt laut BLS in der Möglichkeit, einen Erstkontakt zu den Fahrgästen herzustellen, was besonders in schwierigen Situationen hilfreich ist. Neben der Sicherheit sind auch die zusätzlichen Einnahmen ein positiver Aspekt. Im Gegensatz dazu kontrolliert bei der SBB ausschließlich das Zugbegleitpersonal die Tickets. Das Sicherheitspersonal der SBB ist für Sicherheitsbelange zuständig. Die SBB betont die klare Rollenteilung, um die bestmögliche Servicequalität und Sicherheit für Reisende und Mitarbeiter zu gewährleisten. Kundenbegleiter sind für die Betreuung der Fahrgäste, die Abfertigung der Züge, Kundeninformationen und Fahrausweiskontrollen zuständig. Die Transportpolizei, bestehend aus rund 200 Polizistinnen und Polizisten, ist für die Sicherheit auf den Arealen des öffentlichen Verkehrs und in den Zügen zuständig. Auf bestimmten Strecken oder in bestimmten Zügen arbeiten Transportpolizei und Zugbegleiter zusammen, jedoch mit getrennten Aufgaben. Eine Änderung der Aufgabenverteilung ist bei der SBB nicht geplant





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