Revisierung des Aargauer Steuergesetzes soll 68 % der Steuerpflichtigen entlasten und 2 % mehr Besteuerung schaffen. Ziel ist Saldoneutralität durch Ausgleich von Neubewertungsgewinnen.

Der Aargau wird am 29. November über eine bedeutende Revision seines Steuergesetzes entscheiden, deren Kern den Weg zu einer umfassenden Steuerstrategie für das Jahrzehnt 2022 bis 2030 markieren soll.

Breite Unterstützung für Steuerentlastung im Aargau

Die Initiative, die von einem breiten Modus aus Politikern und Wirtschaftsverbänden unterstützt wird, sieht vor, dass knapp 68 Prozent der Steuerpflichtigen entlastet werden. Gleichzeitig würden ca. 30 Prozent der Steuerzahler unverändert bleiben, während ebenso rund 2 Prozent der Bevölkerung mit einer leichten Aufwärtsänderung betraut würden - zwischen einen vollen Zähler von 10 Franken und einem Höchstbetrag von 140 Franken jährlich.

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Diese Zahl stellt die Ergebnisschätzung des Jo-Komitees dar, welches die Revision streng gegliedert hat, um die Einnahmen des Kantons unter dem Vorbehalt der neuen Neubewertung von Liegenschaften auszubalancieren. Das Genehmigungsverfahren nach der Gründungswahl des Grosse Rats und in jüngster Zeit um die Referendumseinsätze steht im Fokus der Diskussion. Auf der einen Seite erkennt die Revision die Notwendigkeit an, den konkurrierenden Standorten des Aargaus eine konkurrenzfähige Steuerlast zu bieten.

Neubewertung von Liegenschaften kompensiert Steuersenkungen

Durch das Senken der höchsten Tarifstufe erreicht das Kanton spürbare Attraktivität: rund 25 Prozent aller Steuerpflichtigen - insbesondere gutverdienende Paare und Alleinstehende ab einem steuerbaren Einkommen von 55 000 Franken bzw. 110 000 Franken - erleben eine Steuerabnahme. Wer daraufhin auf die Neubewertung von Liegenschaften des Jahres 2025 zurückgreifen, erhalten zusätzliche Einnahmen, die jeweils etwa 105 Millionen Franken beim Kanton und 90 Millionen Franken bei den Gemeinden eingingen.

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Damit erreichen die Reform und das ja-Komitee eine Saldoneutralität: der Staat dient lediglich als Umverteilungsmechanismus. Die Umsetzung bleibt jedoch umstritten. Skeptiker wie die SP, die Grünen und der EVP fordern eine gerechtere Verteilung, denn laut ihrer Analyse profitiert die höhere Einkommensschicht stärker. Auch hinterfrage sie die Sinnhaftigkeit des Humanoiden Entlastungen für die gleichen Bevölkerungsgruppen zugleich gegen steigende Kosten für die Gemeinden.

Nichtsdestotrotz unterstützen SVP, FDP, Mitte und GLP sowie Gewerbeverbände die Revision, betonen die Vorteile der Steuerentlastung für den Wohn- und Wirtschaftsstandort und prüfen ihre Nachhaltigkeit in der kommenden Bauphase. Der politische Diskurs schließt fallweise Kombinationen anderer Reformen ein - unter anderem geringere Vermögenssteuern - sodass die Steuerstrategie weiterentwickelt werden kann, solange sie die Einnahmen aus der Neubewertung nicht belastet.