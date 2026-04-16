Aargau dominiert die Swiss Beer Awards: Feldschlösschen räumt am meisten ab

Der Kanton Aargau war der grosse Gewinner bei den diesjährigen Swiss Beer Awards, die in Baden stattfanden. Feldschlösschen sicherte sich die meisten Auszeichnungen, darunter mehrfach Gold. Insgesamt wurden 165 von 531 eingereichten Bieren prämiert.

Die Trafohalle in Baden verwandelte sich in ein wahres Mekka für Bier liebhaber, als zum fünften Mal die Swiss Beer Awards verliehen wurden. In einem Wettbewerb, der die beeindruckende Vielfalt der Schweizer Brauerei landschaft in 49 verschiedenen Kategorien zelebriert, setzte sich der Gastgeberkanton Aargau mit den meisten Auszeichnungen durch.

Sage und schreibe 22 Biere aus dem Aargau konnten eine Prämierung für sich verbuchen, wie die Swiss Beer Awards in einer offiziellen Mitteilung bekannt gaben. Von insgesamt 531 eingereichten Biersorten, ein leichter Rückgang im Vergleich zu den 550 des Vorjahres, wurden über zwei Tage hinweg von einer 100-köpfigen, international besetzten Jury verkostet und bewertet.

Die Experten, sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland, unterzogen die anonymisierten Biere strengen Prüfungen hinsichtlich Farbe, Schaumbildung, Geruch, Geschmack und ihrer Konformität mit dem jeweiligen Bierstil. Jede einzelne Sorte wurde dabei von zwei unterschiedlichen Jurorenteams evaluiert, um eine möglichst objektive Bewertung zu gewährleisten. Zusätzlich zu den sensorischen Prüfungen fand eine Laboranalyse statt, bei der beispielsweise die exakten Angaben auf dem Etikett, wie der Alkoholgehalt, auf Übereinstimmungen mit den tatsächlichen Werten überprüft wurden. Bei signifikanten Abweichungen drohte die Disqualifikation.

'Nur die besten 30 Prozent der eingereichten Biere wurden ausgezeichnet. Wer beim Swiss Beer Award besteht, beherrscht das Handwerk des Bierbrauens und braucht keinen Vergleich zu scheuen', betonte Marcel Kreber, Mitglied des Steering Committees der Swiss Beer Awards und Direktor des Schweizer Brauerei-Verbands, der den Wettbewerb ausrichtet. Insgesamt durften sich 165 Biere über eine Auszeichnung freuen. Neben den Schweizer Kantonen waren auch Brauereien aus Liechtenstein vertreten und sicherten sich drei begehrte Prämierungen für das Ländle.

Der Kanton Aargau erwies sich als erfolgreichster Teilnehmer. Überraschend kam dies nicht, denn Feldschlösschen aus Rheinfelden, das im Februar sein 150-jähriges Bestehen mit Bundesrat Albert Rösti feiert, war der absolute Überflieger. Die Brauerei heimste beeindruckende 13 Auszeichnungen ein, darunter dreimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze. Die Brauerei Aarau trug mit jeweils einer Gold-, Silber- und Anthrazit-Medaille ebenfalls drei Auszeichnungen zum Erfolg des Kantons bei.

Nicht weit entfernt feierte die Lägere Bräu aus Wettingen, eine Brauerei mit kurzer Anreise, drei weitere Preise: einmal Bronze und zweimal Anthrazit. Die Brauerei Erusbacher & Paul aus Villmergen ergänzte die Liste der aargauischen Gewinner mit je einer Gold- und Bronzemedaille. Die Drüüklang Bräu aus Oberlunkhofen komplettierte die Erfolgsgeschichte des Kantons mit einer goldenen Auszeichnung für das Freiamt.

Bei der feierlichen Preisverleihung konnten sich die über 400 geladenen Gäste von der Qualität der prämierten Biere überzeugen, darunter sechs aargauische Goldbiere, die zum Anstoßen bereitstanden. Dieser Wettbewerb unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität und Innovationskraft der Schweizer Bierkultur.





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