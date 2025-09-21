Aare in Bern gesperrt: Schwimmen und Bootfahren ab September 2025 unmöglich

Die Aare wird in Bern zwischen Eichholz und Dalmazibrücke aufgrund von Bauarbeiten für Schwimmer und Bootsfahrer gesperrt. Die Sperrung beginnt im September 2025 und dauert voraussichtlich bis Ende Mai 2026.

Aare - Sperrung : Auswirkungen auf Schwimmer und Bootsfahrer in Bern \Die Aare , ein beliebtes Ziel für Schwimmer und Bootsfahrer in Bern , wird im Abschnitt zwischen Eichholz und Dalmazibrücke für einen längeren Zeitraum gesperrt. Diese Sperrung , die vom 22. September 2025 bis voraussichtlich Ende Mai 2026 andauern wird, ist eine beispiellose Maßnahme in der jüngeren Geschichte Bern s und wird aufgrund umfangreicher Bauarbeiten notwendig.

Die Stadt Bern und der Kanton Bern führen umfassende Bauarbeiten durch, um den Hochwasserschutz zu verbessern und das Marzilibad zu sanieren. Diese Arbeiten umfassen den Einsatz schwerer Geräte, wie Bagger, die direkt im Fluss arbeiten. Projektleiter Christian Spahni betont, dass es zu gefährlich wäre, wenn Menschen während dieser Bauarbeiten in der Aare schwimmen würden. Die Sperrung betrifft nicht nur Schwimmer, sondern auch Bootsfahrer, die die Aare in diesem Abschnitt nicht befahren dürfen. Um die Bevölkerung über die Sperrung zu informieren, werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. \Die Verantwortlichen planen, die Zugänge zur Aare, wie die zahlreichen Aarestägli zwischen Eichholz und Marzilibad, abzusperren. Vor Ort werden Schilder und Plakate auf die Sperrung hinweisen. Zusätzlich werden große Planen über die Aare gespannt, um die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen. Auch an den großen Einwasserungsstellen für Gummiboote, die aareaufwärts bis Thun reichen, werden Informationstafeln aufgestellt. Trotz dieser Maßnahmen ist es möglich, dass sich Einzelpersonen nicht an das Verbot halten. Die Aufsichtspersonen der Bauunternehmen werden die Aare im Blick behalten und nach Schwimmern und Booten Ausschau halten. Im Notfall sind sie befugt, einzugreifen, insbesondere wenn gefährliche Arbeiten im Fluss durchgeführt werden. Projektleiter Spahni appelliert an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und hofft, dass sich alle an die Sperrung halten. Als Notaussteige stehen die Treppen unter der Monbijoubrücke und der Ausstieg Dalmazibrücke weiterhin zur Verfügung. \Die Baumaßnahmen sind Teil eines umfassenden Hochwasserschutzprojekts, das den gut sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Tierpark Dählhölzli und der Engehalde bis 2033 schützen soll. Die Arbeiten zwischen Eichholz und Dalmazibrücke sind der erste Schritt dieses Projekts. Geplant ist der Bau einer erhöhten Schutz- und Sitzmauer, die das Freibad Marzili und die dahinter liegenden Quartiere vor Überflutungen schützen soll. Im Gaswerkareal ist eine Verbreiterung der Aare und eine naturnahe Gestaltung des Uferbereichs mit kleinen Inseln vorgesehen. Zum Glück für die Verantwortlichen wird das Wetter wohl die Menschenmassen davon abhalten, trotz Sperrung in die Aare zu gehen. Mit dem Herbstanfang am kommenden Montag verabschiedet sich der Sommer, und es ist mit kühlen Temperaturen und Regen zu rechnen. Dieses Wetter wird die Attraktivität eines Aareschwimms deutlich reduzieren





Aare Bern Sperrung Hochwasserschutz Bauarbeiten Marzili

