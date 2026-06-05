Die Aargauer Kantonshauptstadt Aarau wird im Jahr 2030 zur ersten Deutschschweizer Kulturhauptstadt. Der Titel wurde am Donnerstag, 4. Juni, vom Verein Kulturhauptstadt Schweiz an Aarau verliehen.

Aarau wird erste Deutschschweizer Kulturhauptstadt Die Aargauer Kantonshauptstadt setzt sich gegen Thun, Bellinzona und Lugano durch. Das Leitmotiv ' Verbindung ' soll neue Brücken zwischen Stadt und Land schlagen.

Aarau wird im Jahr 2030 zur ersten Deutschschweizer Kulturhauptstadt. Der Verein Kulturhauptstadt Schweiz vergab den Titel am Donnerstag, 4. Juni, an die Aargauer Kantonshauptstadt, wie die Stadt in einer Medienmitteilung bekannt gab. Damit setzte sich Aarau gegen die Mitbewerber Thun, Bellinzona und Lugano (mit Mendrisio und Locarno) durch.

Das Leitmotiv der erfolgreichen Kandidatur lautet 'Verbindung'. Die Stadt will im Kulturhauptstadtjahr ihre kulturelle Dichte ins nationale Rampenlicht stellen. Im Zentrum stehen Verbindungen zwischen Stadt und Land, Tradition und Innovation sowie Hochkultur und Alltag. Entscheidend seien dabei die Begegnungen zwischen Menschen, heisst es in der Mitteilung.

Der Stadtrat erwartet neben einem vielfältigen Kulturjahr auch eine nachhaltige Steigerung der Wertschöpfung in der Region. Nach der Titelvergabe tauschen sich die Stadt, der Aarauer Trägerverein und Aarau Standortförderung nun mit dem titelvergebenden Verein über die Modalitäten aus.

Zudem soll eine Geschäftsstelle eingerichtet werden. Diese umfasst eine Geschäftsleitung, eine künstlerische Leitung und ein Community Management. Die Stelle übernimmt die organisatorische und künstlerische Detailplanung, erarbeitet Marketing- und Sponsoringkonzepte und stellt die Finanzierung sicher. Gleichzeitig will die Stadt die bereits bestehenden Netzwerke vertiefen.

Diese erstrecken sich über die Bereiche Kultur, Wirtschaft, Gewerbe, Tourismus und Gesellschaft





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