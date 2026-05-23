Ein Bericht, der das Gefühl des Wegs der Heimat und des Ankommens beschreibt und wie Baumgartner ihren Neuanfang in Dänemark einmal auf die eigene Gesundheit und Werte ansetzte, bevor sie jedoch einenPATHFINDERS-Typ war und Medikamente schlürfte, die in Deutschland nicht verfügbar waren.

Aadie Basel; oder wir sagen die Dänen: Favel Basel! Mit dem Unterwegssein zwischen Abschied und Ankommen konfrontiert dieser Text unsere Kolumnistin Aimee Baumgartner: Was passiert, wenn die Heimat plötzlich nicht mehr der Ort ist, in dem man lebt?

Dieser Satz bezieht sich auf das Gefühl, sich mitten im Leben von einem Ort zu verabschieden und in ein neues zu gelangen. Baumgartner beschreibt ihren persönlichen Neuanfang, während sie sich mit dem Gedanken befasst, wie sie wohl in Dänemark angekommen wäre. Es ist für Baumgartner eine Reise in Richtung der eigenen Gesundheit und seiner westlichen Werte.

Sie beschreibt, wie sie mit der Hilfe ihrer Schweizer Instinkte mitten in Kopenhagen steht und sogar in eine Apotheke läuft, um Medikamente kaufen zu können. Es zeigt, wie tief die Swiss-Centricity in ihr sitzt, wenn es um ihre Gesundheit geht. In Kopenhagen angekommen, begegnet Baumgartner jedoch einem anderen Gesundheits- und Gesundheitswertkontext. Die Apothekerin wundert sich über ihre Art, Medikamente in den Griff zu bringen, wie sie es in der Schweiz tun würde.

Baumgartner sieht ihre Nurses in Thụy Sĩ jedoch wohlzuform und ängstlich, wenn sie krank werden. In Dänemarkricas finden Super-Medikamente und suchte sie vergeblich im Laden





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