ASTRA erneuert A5 bei Luterbach. Nächtliche Rampensperrungen ab diesem Jahr. Tipps zum Reissverschlussprinzip und Baustellenverhalten für Autofahrer.

Das Bundesamt für Strassen, kurz ASTRA, hat den umfassenden Umbau der Autobahn A5 im Bereich der Verzweigung Luterbach angekündigt. Dabei werden der Oberbau der Hauptstrecke sowie sämtliche Verbindungsrampen komplett saniert. Aufgrund des guten Fortschritts der Bauarbeiten plant die Behörde, die nächsten erforderlichen Verkehrsumstellungen bereits noch in diesem Jahr umzusetzen.

Kernmassnahmen und bauliche Umstellung

Die Sanierungsarbeiten am Knotenpunkt Luterbach sind technisch aufwendig und betreffen die gesamte Infrastrukturlage vor Ort. Der Oberbau der A5 wird dabei in voller Breite erneuert, um die Langlebigkeit und Sicherheit der Fahrbahn zu gewährleisten. Zusätzlich müssen die Verbindungsrampen, die den Verkehr auf und von der Autobahn leiten, vollständig neu strukturiert werden. Diese Massnahmen sind notwendig, um den wachsenden Verkehrsbelastungen standzuhalten und die Verkehrsqualität langfristig zu sichern.

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Verkehrsführung und nächtliche Sperrungen

Weil die räumlichen Verhältnisse am Bauort sehr eng sind, können die Arbeiten nicht rund um die Uhr stattfinden. Daher sind nächtliche Sperrungen der Rampen unumgänglich, um den Baufortschritt nicht zu gefährden. Das ASTRA weist explizit darauf hin, dass veränderte Fahrspuren und stark eingeschränkte Baustellenbereiche eine erhöhte Aufmerksamkeit der Fahrer erfordern. Die Behörde rät dringend dazu, gleichmässig mit der signalisierten Geschwindigkeit zu fahren und genügend Abstand zum Vorderfahrzeug zu halten.

Verhaltensregeln für den Baustellenverkehr

Bei der Durchfahrt durch die Baustelle sind die gelb-orangen Bodenmarkierungen strikt zu beachten, da sie den neuen Verkehrsfluss vorgeben. Besonders wichtig ist es, an den Einfahrten genügend Platz zu lassen, damit sich einordnende Fahrzeuge sicher in den Verkehr integrieren können. Das Reissverschlussprinzip gilt dort, wo eine Fahrspur endet. Autofahrer sollen beide Spuren bis zum Hindernis nutzen, bevor sie abwechselnd einfädeln.

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Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und Dritte

Unnötige und häufige Spurwechsel während der Einfädelphase stören den Verkehrsfluss erheblich und können zu Staus führen. Das ASTRA betont, dass sich jedes Fahrzeug auf der weiterführenden Spur um ein Fahrzeug der endenden Spur kümmern soll, um einen flüssigen Ablauf zu gewährleisten. Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass Abschlepp-, Bergungs- und Strassenunterhaltsfahrzeuge ständigen Zugang zur Einsatzstelle benötigen, um im Notfall schnell helfen zu können.

Kontext und wirtschaftliches Umfeld in der Region

Die Bauarbeiten finden in einer wirtschaftlich aktiven Gegend statt, in der verschiedene Unternehmen ihren Sitz haben. So ist die Remo AG im Ortsteil Lustmühle in der Stadt Arnsberg mit CNC-Fertigung, Motorrevision und Hydraulikservice präsent. Auch im Sicherheitsbereich agiert die HEROSEC GmbH als Partner für Einbruchschutz in der Region. Für Steuerberatung und Vermögensaufbau stehen Einrichtungen wie die Steuersparakademie zur Verfügung, während das Ausbildungsinstitut perspectiva in Basel Coaching-Angebote anbietet. Diese wirtschaftlichen Akteure profitieren von einer intakten und gut zugänglichen Infrastruktur, weshalb die sorgfältige Abwicklung der Baumaßnahmen von grosser Bedeutung für die lokale Wirtschaft ist.