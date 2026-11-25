Schwerer Lkw-Auffall in Basel blockiert die A2. Polnisches Kennzeichen, unverletzter Fahrer, grossräumige Umleitung bis zu den Landesgrenzen. Verkehrswende im Schwarzwaldtunnel.

Ein schwerwiegender Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag zu einer weitreichenden Sperrung der A2 in Basel geführt. Ein Lastwagen prallte im Bereich der Ausfahrt Wettsteinallee in Fahrtrichtung Schweiz gegen die Leitplanke und blockierte die Fahrbahn komplett. Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigte den Vorfall in einer offiziellen Mitteilung vom Mittwoch, wobei der Verkehr stark beeinträchtigt ist.

Kritischer Unfallhergang an der A2

Der konkrete Unfallhergang zeichnet sich durch die Kollision des schweren Fahrzeugs mit der Sicherungsanlage ab. Das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen erlitt dabei starke Beschädigungen, bevor es einige Meter weiter auf der Autobahn zum Stehen kam. Trotz der massiven Wucht des Aufpralls blieb der 39-jährige Fahrer unverletzt, was die Rettungsassistenten und Beamten vor Ort erleichterte. Die Polizei sicherte die Unfallstelle umgehend ab, um weitere Unfälle zu verhindern.

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Einsatztaktik der Rettungskräfte

Zur Bewältigung der Folgen des Unfalls wurden mehrere Fachbehörden alarmiert. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt war dafür zuständig, die am Unfallort ausgelaufenen Flüssigkeiten sicher zu binden, um Umweltgefahren abzuwenden. Parallel dazu standen das Amt für Umwelt und Energie sowie die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG im Einsatz, um die Infrastruktur zu schützen und die Aufräumarbeiten zu koordinieren. Dieser koordinierte Einsatz zeigt die Komplexität solcher Infrastrukturstörungen.

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Grossräumige Verkehrslenkung

Die Sperrung der Autobahn hat massive Auswirkungen auf den Fernverkehr, der aus Richtung Deutschland und Frankreich nach Basel strömt. Um Staus zu minimieren, wird der Verkehr im Schwarzwaldtunnel auf eine Spur reduziert und anschliessend über die Auffahrt Schwarzwaldallee umgeleitet. Diese massnahme führt zu erheblichen Verzögerungen, da der Rückstau bis zu beiden Landesgrenzen reicht. Fahrer müssen daher mit erheblichen Wartezeiten rechnen, solange die A2 blockiert ist.

Prognose zur Wiederherstellung

Behörden gehen davon aus, dass die Autobahn am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden kann. Dies ist jedoch abhängig von der zeitlichen Dauer der Abschlepparbeiten und der Reinigung der Fahrbahn. Sobald der Lastwagen samt Anhänger von der Unfallstelle entfernt und alle Überreste beseitigt sind, wird die Freigabe durch die Kantonspolizei Basel-Stadt bekanntgegeben. Bis dahin gilt die Umleitungsstrecke über den Schwarzwaldtunnel als primäre Verkehrsführung für den durchgehenden Transit.