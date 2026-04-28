A13 zwischen Haag und Oberriet: Vorbereitende Arbeiten für umfassende Sanierung ab 2027

Ab Mai 2026 beginnen Vorarbeiten auf der A13 zwischen Haag und Oberriet, die die umfassende Sanierung ab 2027 vorbereiten. Es kommt zu Spurabbauten und einer kurzzeitigen Sperrung der Ausfahrt Oberriet.

Die Autobahn A13 zwischen Haag und Oberriet wird sich ab dem 4. Mai 2026 mit umfangreichen Vorarbeiten auf eine umfassende Sanierung vorbereiten, die ab 2027 durchgeführt wird.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) kündigte an, dass der Autobahnabschnitt einer gründlichen Instandsetzung unterzogen wird, um seine Sicherheit und Leistungsfähigkeit für die nächsten 15 Jahre zu gewährleisten. Diese Vorarbeiten sind essentiell, um die notwendige Infrastruktur für die eigentlichen Sanierungsarbeiten zu schaffen und die Verkehrsführung während der Bauphase zu optimieren. Die geplanten Massnahmen umfassen den Austausch von Schachtabdeckungen durch befahrbare Deckel, die Anlage neuer Nothaltebuchten und die Erweiterung der Ausfahrt Oberriet in Richtung St. Margrethen.

Diese Anpassungen sind nicht nur für die Durchführung der Sanierung notwendig, sondern tragen auch zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Die eigentliche Sanierung ab 2027 sieht weitreichende Massnahmen vor, darunter der Überzug der bestehenden Betonfahrbahn mit einer Asphaltdeckschicht. Dieser Schritt soll die Fahrqualität verbessern und die Lebensdauer der Fahrbahn verlängern. Zusätzlich sind Verstärkungen an bestehenden Brücken und anderen Kunstbauten geplant, um ihre Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.

Die Anschlussbereiche in Haag und Oberriet werden angepasst, um einen reibungsloseren Verkehrsfluss zu ermöglichen und die Sicherheit an diesen Knotenpunkten zu erhöhen. Auch die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung wird auf den neuesten Stand gebracht, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Autobahn zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Sanierung ist die Erneuerung oder der punktuelle Ersatz von Lärmschutzwänden und -dämmen, um die Belastung der Anwohner durch Verkehrslärm zu reduzieren.

Die Kombination all dieser Massnahmen soll sicherstellen, dass die A13 auch in Zukunft eine zuverlässige und sichere Verkehrsverbindung darstellt. Die Investition in die Instandsetzung der A13 ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur der Schweiz und zur Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung. Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis zum 13.

November 2026 werden etappenweise Spurabbauten von bis zu zwei Kilometern Länge durchgeführt. Diese Arbeiten werden tagsüber zwischen 8:30 Uhr und 16:00 Uhr sowie nachts zwischen 19:30 Uhr und 5:00 Uhr morgens ausgeführt. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit Einschränkungen und Behinderungen rechnen. Um die Durchführung der Vorarbeiten zu ermöglichen, wird die Ausfahrt Oberriet in Fahrtrichtung St. Margrethen bereits am 30.

April 2026 für eine Nacht gesperrt. Das Astra bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten und empfiehlt, sich vor Reiseantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Die detaillierten Informationen zu den Verkehrsführungsplänen und den genauen Zeiträumen der Spurabbauten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Es ist ratsam, alternative Routen in Betracht zu ziehen oder die Reisezeiten entsprechend anzupassen, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden.

Die langfristigen Vorteile der Sanierung, wie eine verbesserte Verkehrssicherheit und eine höhere Lebensdauer der Autobahn, sollen die kurzfristigen Einschränkungen rechtfertigen. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich gehalten werden





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

A13 Autobahn Sanierung Astra Haag Oberriet Spurabbau Verkehrseinschränkung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zürich zahlt 480’000 Franken für Wiederherstellung von WieseEin Anwohner blockiert die Sanierung des Schulhauses Aemtler in Wiedikon. Nun stellt die Stadt die bereits umgepflügte Aemtlerwiese wieder her.

Read more »

In Freiburg bahnen sich heftige Diskussionen um das Budget 2026 anNachdem das Gesetz zur Sanierung der Staatsfinanzen am Sonntag vom Volk deutlich verworfen wurde, bereitet die Regierung nun einen neuen Budget-Entwurf vor. Dieser muss der neuen Realität Rechnung tragen, während der Kanton nach wie vor über kein Budget verfügt.

Read more »

Merenschwand plant umfassende Sanierung des Postlonzihauses nach BrandNach dem Brand im Mai 2024 wird das Postlonzihaus in Merenschwand umfassend saniert. Das Baugesuch liegt vor und sieht eine Kombination aus Wohnen, Kultur und Dorfleben vor. Die Kosten werden auf 2,65 Mio. Franken beziffert.

Read more »

Tanja Grandits zieht an den Rhein. Neue Adressen für Shop und Restaurant während der «Stucki»-Sanierung.Trotz Teilsanierung und Erweiterungsbau bleibt das Restaurant Stucki in Basel präsent: Tanja Grandits (19 Punkte Gault&Millau, zwei Michelin-Sterne) sorgt mit neuen...

Read more »

Haag–Oberriet SG: Spurabbauten auf A13 – monatelange Einschränkungen startenAuf der A13 zwischen Haag und Oberriet starten Vorarbeiten für ein grosses Bauprojekt. Es kommt bis November zu Spurabbauten und Einschränkungen.

Read more »

Aktionärsgemeinden von GZO-Spital legen Beiträge festDie elf verbliebenen Aktionärsgemeinden des Spitals Wetzikon haben die Details zur finanziellen Sanierung des Spitals festgelegt. Mit Zusatzkrediten soll eine verbleibende Finanzlücke geschlossen werden.

Read more »