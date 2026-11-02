A12 bei Marsens FR: 19-Jährige von Autos erfasst und gestorben

Auf der A12 bei Marsens FR ist eine 19-Jährige am Sonntagabend von mehreren Autos erfasst worden und gestorben. Die Autobahn war sechs Stunden gesperrt.

Auf der A12 bei Marsens im Kanton Freiburg ist am Sonntagabend, 1. November 2026, eine 19-Jährige von mehreren Autos erfasst worden und gestorben. Die Kantonspolizei Freiburg hat den Vorfall bestätigt und die Autobahn für sechs Stunden gesperrt.

Die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg wurde gegen 18.45 Uhr über den Vorfall informiert. Die junge Frau wurde von mehreren Fahrzeugen erfasst, die in Richtung Vevey unterwegs waren, als Ausgangspunkt wird Freiburg genannt.

Also read Bachs ZH: Polizei findet 76-jährige Frau schwer verletzt in ihrem Haus

Vollständige Sperrung der A12 zwischen Rossens und Bulle

Die A12 war zwischen Rossens und Bulle für die Dauer des Einsatzes während mehrerer Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehr in beide Richtungen konnte den Abschnitt in dieser Zeit nicht passieren.

Die Kantonspolizei Freiburg führte den Einsatz auf der Autobahn durch, bis die Unfallstelle freigegeben werden konnte. Die Gesamtdauer der Sperrung wird mit sechs Stunden angegeben.

Advertisement

Die Unfallfahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst übernommen. Für die anschliessende Instandstellung der Fahrbahn bot die Behörde ein spezialisiertes Unternehmen auf, das die beschädigte Strecke wieder herrichtete.

Strafuntersuchung und Zeugenaufruf der Polizei

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet, um den Tod der 19-Jährigen abzuklären. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind laut den vorliegenden Angaben im Gange.

Die Kantonspolizei Freiburg lanciert einen Zeugenaufruf. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 026 347 01 17 zu melden.

Die Quelle nennt keine Angaben zur Ursache des Geschehens oder zur Identität der Verstorbenen. Diese Punkte bleiben bis zum Abschluss der Untersuchung offen.

Advertisement

Betreuung der betroffenen Personen am Unfallort

Das Mobile Team für psychosoziale Notfälle (EMUPS) wurde aufgeboten, um die betroffenen Personen am Unfallort zu betreuen. Die Betreuung richtete sich an Menschen, die den Vorfall unmittelbar miterlebt oder davon betroffen waren.

Die Verstorbene wurde dem diensthabenden Bestattungsunternehmen übergeben. Damit war der Übergang an die zuständige Stelle nach dem Einsatz abgeschlossen.

Für Verkehrsteilnehmer auf der A12 zwischen Rossens und Bulle bedeutete der Vorfall eine vollständige Sperrung über mehrere Stunden. Wer den Streckenabschnitt am Sonntagabend befahren wollte, war von dieser Einschränkung direkt betroffen.