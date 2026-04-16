A-Welle und Nordwestschweiz: ÖV-Tarife steigen ab Ende 2026

Der Tarifverbund A-Welle plant eine durchschnittliche Tariferhöhung von 3,6 Prozent ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026. Auch der Tarifverbund Nordwestschweiz kündigt eine Anhebung um 3,4 Prozent an. Beide Verbünde begründen die Massnahmen mit gestiegenen Kosten, einer allgemeinen Teuerung und dem Ausbau des Angebots.

Die Fahrpreise im öffentlichen Verkehr werden steigen. Der Tarifverbund A-Welle hat angekündigt, die Tarife auf den Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2026 hin um durchschnittlich 3,6 Prozent anzuheben. Diese Anpassung, die erste seit Dezember 2023, ist eine Reaktion auf gestiegene Betriebskosten und veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie der Verbund in einer Pressemitteilung darlegt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Tarifen für junge Fahrgäste. Die Preise für Abonnements von Kindern und Jugendlichen waren seit 2017 unverändert geblieben. Mit der kommenden Anpassung steigen diese im Schnitt um 0,5 Prozent. Dieses Vorgehen soll Familien und Alleinerziehende finanziell möglichst wenig zusätzlich belasten und gleichzeitig junge Menschen weiterhin für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs begeistern.

Die Transportunternehmen führen als weiteren Grund für die Tariferhöhung den signifikanten Ausbau des Angebots in den vergangenen Jahren an. Insbesondere der Abend- und Wochenendverkehr wurde verstärkt, um den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung, gerade im Freizeitbereich, besser entgegenzukommen.

Zusätzliche Faktoren, die zu dieser Preisanhebung beitragen, sind die allgemeine Teuerung und weitere finanzielle Belastungen. Dazu gehört beispielsweise das Entlastungspaket 2027 des Bundes, welches den öffentlichen Verkehr durch erhöhte Kosten, etwa für Diesel aufgrund der Aufhebung von Steuervergünstigungen, stärker finanziell fordert. Mit der bevorstehenden Anpassung der Tarife verfolgt die A-Welle das Ziel, die Qualität des öffentlichen Verkehrs zu sichern und gezielt weiterzuentwickeln, um den Bedürfnissen der Fahrgäste auch in Zukunft gerecht zu werden. Die genauen Preislisten für das gesamte Sortiment werden voraussichtlich im Frühling 2026 veröffentlicht, bevor die neuen Tarife am 13. Dezember 2026 in Kraft treten.

Parallel dazu hat auch der Tarifverbund Nordwestschweiz angekündigt, seine Tarife nach drei Jahren Preisstabilität zu erhöhen. Eine Anhebung um 3,4 Prozent ist geplant. Auch hier werden gestiegene Kosten und ein ausgebautes Angebot als Hauptgründe genannt. Konkrete Details zu den neuen Ticket- und Abonnementpreisen werden erst in der zweiten Jahreshälfte bekannt gegeben.

Beide Tarifverbünde betonen, dass die Preisanpassungen notwendig sind, um dieAttraktivität und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs auch für die Zukunft zu gewährleisten und gleichzeitig auf externe Kostentreiber zu reagieren. Die kontinuierliche Verbesserung des Angebots, sei es durch dichtere Takte, neue Linienführungen oder erweiterte Betriebszeiten, erfordert Investitionen, die sich nun auch in den Fahrpreisen widerspiegeln. Die Herausforderung besteht darin, einen Ausgleich zwischen der Notwendigkeit, die Finanzierung sicherzustellen, und dem Wunsch, den öffentlichen Nahverkehr für möglichst viele Menschen erschwinglich zu halten, zu finden. Die anstehenden Tariferhöhungen sind somit ein Indikator für die komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge, denen der Sektor des öffentlichen Verkehrs gegenübersteht, und verdeutlichen die Bedeutung von vorausschauender Planung und strategischer Steuerung, um die Mobilität von morgen zu gestalten





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Öffentlicher Nahverkehr Tariferhöhung A-Welle Nordwestschweiz Kostensteigerung

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