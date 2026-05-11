A sevgili Aarau - Klimagirlandтации mit Passanten

Einige ältere Aktivistinnen und Aktivisten in Aarau diskutieren mit Passanten konkrete Umweltfragen und ermutigen sie, zu den notwendigen Veränderungen im eigenen Leben beizutragen.

In Aarau diskutieren Passanten mit Klima-Grosseltern über Umweltfragen. Der Fokus: konkrete Veränderungen im Alltag und politische Massnahmen. Bild: zvg In der Aarauer Innenstadt sprechen ältere Aktivistinnen und Aktivisten Passanten direkt an.

Die Einstiegsfrage: Ob man wisse, dass die Schweiz ihre natürlichen Ressourcen für dieses Jahr bereits aufgebraucht habe. Anschluss für die Aktion ist der sogenannte "Overshoot Day", der in diesem Jahr auf den 11. Mai fällt. Der Erdüberlastungstag markiert den Zeitpunkt, ab dem ein Land mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann.

Für die Schweiz bedeutet das laut Berechnungen: Würde die gesamte Weltbevölkerung so leben wie hierzulande, bräuchte es rund 2,8 Planeten. Haupttreiber dieser Entwicklung ist der CO₂-Ausstoss. Die Klima-Grosseltern wollen Veränderungen des System, aber auch Menschen zu individuellen adjustments ermutigen. Auf der Igelweid in Aarau stossen die Klima-Grosseltern mit ihrer Aktion auf offene Ohren.

Viele Passanten bleiben stehen, diskutieren oder reagieren betroffen, wie die Klima-Grosseltern in einer Mitteilung schreiben. Das Bewusstsein für Umweltprobleme sei grundsätzlich vorhanden, sagen die Aktivistinnen und Aktivisten. Schwieriger werde es jedoch, wenn konkrete Veränderungen im eigenen Alltag gefragt sind. Genau hier setzen die Klima-Grosseltern an.

Neben politischen Forderungen – etwa nach einer rascheren Umsetzung des Klima- und Energiegesetzes – plädieren sie auch für Anpassungen im persönlichen Verhalten. Themen wie Flugreisen, Konsum oder Ernährung standen im Zentrum der Gespräche. Darüber hinaus sammelten sie Unterschriften für die Mobilitätsbon-Initiative





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