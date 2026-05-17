93-jährige Chinesin mit Demenz muss die Schweiz verlassen

Ein Urteil des Berner Verwaltungsgerichts hat eine 93-jährige Chinesin mit Demenz dazu gezwungen, die Schweiz zu verlassen. Obwohl die Frau intensiv betreut wird, wurde ihr der Weiterzug an die höchste kantonale Instanz gestrichen. Das Gericht sah keine Härtefälle und bezog die Ablehnung auf die 'unabdingbare' Abhängigkeit zur Tochter.

Ihr Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung wurde abgelehnt – der Weiterzug an die höchste kantonale Instanz scheiterte. Eine 93-jährige Chinesin , die an Demenz leidet, muss die Schweiz verlassen.

Das Berner Verwaltungsgericht entschied, dass die Frau trotz der intensiven Betreuung durch ihre Tochter spätestens bis zum 17. Juni ausreisen muss. Dies berichten die Zeitungen von CH Media unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Tochter der Seniorin lebt mit ihrer Familie im Kanton Bern und ist Schweizer Staatsangehörige.

Nach dem Tod ihres Ehemannes reiste die 93-jährige Chinesin aus Nanjing Ende 2021 in die Schweiz ein. Ihr Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung lehnten die kantonalen Behörden ab. Mutter und Tochter zogen den Entscheid daraufhin bis vor die höchste kantonale Instanz. Vor dem Berner Verwaltungsgericht blieben sie erfolglos.

Eine 'unabdingbare' Abhängigkeit zur Tochter sei nicht ausreichend belegt, so die Richter. Die Klägerinnen argumentierten, die 93-Jährige leide an Demenz und weiteren Altersbeschwerden. Dazu sei sie emotional stark auf die Tochter angewiesen. Laut Gericht begründet eine leichte Demenz jedoch kein automatisches Bleiberecht.

Zudem würden enge Bezüge zur Schweiz fehlen. Eine Betreuung der Frau sei auch in ihrer Heimatstadt Nanjing möglich. Auch einen Härtefall sah das Gericht nicht gegeben. Die Aussage, eine Rückkehr nach China würde zum vorzeitigen Tod der Frau führen, sei nicht genügend belegt.

Damit wird die betagte Frau aus der Schweiz ausgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann noch vor dem Bundesgericht angefochten werden





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