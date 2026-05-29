85‑jähriger Geisterfahrer auf der A2: Keine Kollision, aber Führerscheinabgabe

Ein älterer Autofahrer fuhr versehentlich in Gegenrichtung auf der A2 im Kanton Nidwalden, überlief etwa sechs Kilometer, bevor er von der Polizei gestoppt und zur Abgabe seines Führerscheins aufgefordert wurde.

Ein 85‑jähriger Autofahrer sorgte am Freitagmorgen im Kanton Nidwalden für Aufsehen, als er die Autobahn A2 in der falschen Fahrtrichtung befuhr. Kurz nach 9 Uhr verließ der Senior die Ortschaft Beckenried, um auf die A2 zu fahren, wobei er unbemerkt die wegen Bauarbeiten gesperrte Einfahrt in südlicher Richtung nutzte.

Sobald ihm der Irrtum klar wurde, versuchte er wendig zu korrigieren, doch anstatt sofort die Autobahn zu verlassen, setzte er seine Fahrt in nördlicher Richtung fort. Dank der umsichtigen Überwachung durch die Kantonspolizei blieb die Situation zwar riskant, jedoch glimpflich, denn es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr.

Der sogenannte Geisterfahrer legte etwa sechs Kilometer zurück, bis er die Ortschaft Stans erreichte, wo er schließlich die Autobahn an der Ausfahrt Stans Süd verließ und von einer dort patrouillierenden Polizeieinheit aufgenommen wurde





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