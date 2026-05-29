84 Rinder auf der Lägernweide oberhalb von Schleinikon ZH

Die Alpsaison begann am 8. Mai 2026 und die Rinder wurden gegen Gamsblindheit geimpft. Die Jungtiere werden auf der Weide gefüttert, um sie auf die Alpsaison vorzubereiten.

Auf der Lägernweide oberhalb von Schleinikon ZH auf 700 m ü. M. verbringen 84 Rinder ihre Alpsaison . Früher war nur Fleckvieh zugelassen, heute spielt die Rasse laut dem Hirten Martin Küpfer keine Rolle mehr.

Bewirtschafter Martin Küpfer auf der Lägernweide mit einigen seiner Aufzuchttiere im Hintergrund. Die Rinder grasen in kleinen Grüppchen verstreut auf der Weide. Wetterschutz bietet der vielfältige Baumbestand. Das Dorf Schleinikon ist nur 10 Fahrminuten von der Lägernweide entfernt.

Die diesjährige Alpsaison begann am 8. Mai 2026. Nach der Ankunft wurden die Rinder gegen Gamsblindheit geimpft. Die Rinder grasen in kleinen Grüppchen verstreut auf der ausgedehnten Weide, als ob sie schon längst hierhergehören.

Dabei sind sie erst ein paar Tage zuvor angekommen, am 8. Mai. Wir hatten Glück, es braucht dazu zwei schöne Tage, erzählt Martin Küpfer, Hirt der Alp Lägernweide oberhalb von Schleinikon im Zürcher Unterland. Heuer wird auf den 35 ha Weiden 84 Stück Jungvieh gesömmert, bei einer Zahl von 46 Tieren, die auf der Alp bleiben.

Die Jungtiere werden auf der Weide gefüttert, um sie auf die Alpsaison vorzubereiten. Die Rinder werden auf der Weide gehalten, bis sie alt genug sind, um auf die Weide zu gehen. Die Alpsaison ist ein wichtiger Teil der Landwirtschaft in der Region. Die Rinder werden auf der Weide gehalten, bis sie alt genug sind, um auf die Weide zu gehen.

Die Alpsaison ist ein wichtiger Teil der Landwirtschaft in der Region. Die Rinder werden auf der Weide gehalten, bis sie alt genug sind, um auf die Weide zu gehen. Die Alpsaison ist ein wichtiger Teil der Landwirtschaft in der Region





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