81-Jähriger übergibt 2400 Franken - dann nimmt die Polizei vier Personen fest

Ein 81-jähriger Mann hatte in den Tagen zuvor zweimal 2400 Franken an zwei unbekannten Frauen übergeben. Diese hatten laut Polizei eine Notlage vorgetäuscht. Als es bei einem weiteren Treffen erneut zu einer Geldübergabe kommen sollte, nahm die Stadtpolizei zwei mutmassliche Betrügerinnen fest: eine 34-jährige und eine 39-jährige Rumänin. Weitere Abklärungen führten zur Festnahme eines 36-jährigen Deutschen und eines 42-jährigen Rumänen.

Ein 81-jähriger Mann hatte in den Tagen zuvor zweimal 2400 Franken an zwei unbekannten Frauen übergeben. Diese hatten laut Polizei eine Notlage vorgetäuscht. Als es bei einem weiteren Treffen erneut zu einer Geldübergabe kommen sollte, nahm die Stadtpolizei zwei mutmassliche Betrügerinnen fest: eine 34-jährige und eine 39-jährige Rumänin.

Weitere Abklärungen führten zur Festnahme eines 36-jährigen Deutschen und eines 42-jährigen Rumänen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung des Fahrzeugs an. Die Ermittlungen führt die Stadtpolizei Winterthur zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Die Tatverdächtigen wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Betrug Polizei Festnahme Winterthur Rumänien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musikhaus Adliswil-Langnau: Spendenaktion bringt 50’000 Franken für neuen Konzertflügel zusammenDie Musikschule hat ihr Spendenziel erreicht und kann ein neues Instrument anschaffen. Signierte Klaviertasten brachten an einer Auktion die letzten 10’000 Franken ein.

Read more »

Osteopath bricht Rentnerin eine Rippe – und verlangt 420 FrankenEine 75-jährige Zürcherin weigerte sich nach einer Osteopathie-Behandlung, die Rechnung zu bezahlen. Sie macht den Therapeuten für einen Rippenbruch verantwortlich – und erhielt nun vor dem Friedensrichter recht.

Read more »

81-Jähriger überführt Betrügerinnen und導致 vier Festnahmen in WinterthurEin 81-jähriger Mann aus Winterthur erstattete Anzeige, nachdem er zuvor 2400 Franken an zwei Frauen verloren hatte, die eine Notlage vortäuschten. Bei einem vereinbarten Treffen zur weiteren Geldübergabe griff die Polizei ein und nahm die beiden Frauen fest. Durch后续 Ermittlungen und eine Fahrzeugkontrolle wurden zudem ein 36-jähriger Deutscher und ein 42-jähriger Rumäne festgenommen. Alle vier Verdächtigen müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Read more »

81-Jähriger übergibt 2400 Franken - dann nimmt die Polizei vier Personen festEin 81-jähriger Mann hatte mehrmals Geld an zwei Frauen übergeben, die eine Notlage vorgetäuscht hatten. Die Polizei nahm vier mutmassliche Betrüger fest.

Read more »