Die Schweizer Athletin Audrey Werro hat in der Marokkanischen Hauptstadt Rabat einen überlegenen Start-Ziel-Sieg über 800 Meter gefeiert.

800 Meter Frauen : Werro überzeugt auf ganzer Linie in Rabat . Die Freiburgerin Audrey Werro hat in der Marokkanischen Hauptstadt Rabat einen überlegenen Start-Ziel-Sieg über 800 Meter feiern können.

In einem stark besetzten Feld hatte Werro bereits nach dem Start die zweite Position eingenommen und in der zweiten Runde die Spitze übernommen. Mit grossen Schritten lief die 22-jährige Athletin dem souveränen Sieg entgegen. Mit einer Zeit von 1:56,56 Minuten stellte Werro nicht nur eine neue Saisonbestzeit auf, sondern verbesserte auch den Meeting-Rekord. Die Reserve auf die zweitplatzierte Tsige Duguma (ETH) betrug 0,68 Sekunden.

In der Stabhochsprung konnten auch die Schweizer Athletinnen gute Ergebnisse erzielen. Angelica Moser aus Zürich übersprang 4,70 m im zweiten Versuch und stellte damit eine neue Saisonbestleistung auf. Der Sieg ging jedoch an Nina Kennedy (AUS), die als einzige 4,80 m übersprang. Im 100 m Hürdenrennen belegte Weltmeisterin Ditaji Kambundji den 6.

Platz. Mit einer Zeit von 12,66 Sekunden war sie vier Hundertstel langsamer als vor zwei Wochen in Schanghai. Gewonnen wurde das Rennen von der an der letztjährigen WM von Kambundji knapp geschlagenen Nigerianerin Tobi Amusan. Die WM-Zweite zeigte sich mit der Saisonbestzeit und dem Meeting-Rekord von 12,28 Sekunden in starker Form.

Im 100 m Frauenrennen konnte Ajla del Ponte jedoch nicht mithalten und belegte den 9. und letzten Platz. Im 200 m Frauenrennen klassierte sich ihre Landsfrau Léonie Pointet deutlich besser und belegte den 4. Platz





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Audrey Werro 800 Meter Frauen Rabat Diamond League

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