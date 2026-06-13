800 ehemalige Verdingkinder treffen sich am Nationalen Sommerfest in Langenthal

Rund 800 ehemalige Verdingkinder trafen sich am Nationalen Sommerfest der Guido Fluri Stiftung in Langenthal zusammen. Neben dem Austausch über belastende Erlebnisse blieb auch Raum für Begegnungen und gemeinsame Freude.

Rund 800 ehemalige Verdingkinder trafen sich am Nationalen Sommerfest der Guido Fluri Stiftung in Langenthal zusammen. Neben dem Austausch über belastende Erlebnisse blieb auch Raum für Begegnungen und gemeinsame Freude.

Viele der ehemaligen Verdingkinder nutzten die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, aber auch zu lachen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider betonte, dass die Geschichte der Verdingkinder nicht vergessen gehen darf. Sie nannte es 'absolut nicht normal', dass man Kindern ihre Eltern wegnimmt und ihnen die Kindheit raubt. Insgesamt 727 ehemalige 'administrativ Versorgte' aus dem Aargau haben einen Solidaritätsbeitrag beantragt.

Eine Studie stellt den Anlaufstellen im Kanton ein gutes Zeugnis aus - die Forschenden sehen aber auch Handlungsbedarf. Einige der ehemaligen Verdingkinder haben ihre Kindheit auf Bauernhöfen verbracht, wo sie hart arbeiten mussten. Besonders belastend seien die Ausgrenzungen in der Schule gewesen. Einige der ehemaligen Verdingkinder haben auch ihre Eltern nie kennengelernt, wie Ruedi Stieger aus Safenwil, der heute 89 Jahre alt ist.

Seine Mutter verließ ihn kurz nach seiner Geburt und kümmerte sich nicht um ihn. Stieger lernte seinen Vater nie kennen und verbrachte seine Kindheit auf einem Bauernhof, wo er hart arbeiten musste. Auch Wolfgang Fischer aus Lenzburg kennt das Schicksal eines Verdingkindes. Nach der Flucht seiner Familie in die Schweiz wurde er als Achtjähriger auf einem Bauernhof platziert.

Der Gemeinderat oder Gemeindeschreiber hat bestimmt, wo die Kinder hinkommen. Als ältestes von fünf Kindern musste er arbeiten, aber hatte den Vorteil, dass er jedes Wochenende nach Hause konnte. Das Sommerfest bietet Betroffenen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam aufzuarbeiten





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