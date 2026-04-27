Der Schweizer Schoggitaler, eine seit 80 Jahren bestehende Spendenaktion für Natur- und Heimatschutzprojekte, erhält ein neues Design und eine verbesserte Rezeptur. Aufgrund der Teuerung steigt der Preis auf 8 Franken, während der Verkaufsanteil für Schulen verdoppelt wird.

Der Schweiz er Schoggitaler , eine traditionsreiche Spendenaktion zugunsten von Natur - und Heimatschutz projekten, feiert sein 80-jähriges Jubiläum . Seit 1946 haben über 80.000 Schulklassen rund 50 Millionen dieser Schokolade nmünzen verkauft und damit einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der Schweiz er Landschaft und Artenvielfalt geleistet.

Anlässlich dieses besonderen Geburtstags erhält der Schoggitaler sowohl ein neues Design als auch eine verfeinerte Rezeptur. Die Münze, die traditionell aus Fairtrade-Kakao und Schweizer Biomilch hergestellt wird, wird nun zusätzlich mit Vanille aromatisiert, um ein noch intensiveres Geschmackserlebnis zu bieten. Die Entscheidung für eine Preisanpassung, die erste seit 1998, ist eine direkte Folge der aktuellen Teuerung. Ab sofort kostet der Schoggitaler 8 Franken.

Diese Erhöhung soll jedoch nicht zu Lasten der teilnehmenden Schulklassen gehen. Im Gegenteil: Pro Natura, die Umweltschutzorganisation, die die Aktion unterstützt, hat beschlossen, den Verkaufsanteil für Schulen zu verdoppeln. Dies soll einen zusätzlichen Anreiz für die Teilnahme schaffen und sicherstellen, dass die Schulen weiterhin von der Spendenaktion profitieren. Die Idee zum Schoggitaler entstand in den 1940er-Jahren als Reaktion auf Pläne, den Silsersee im Engadin in einen Stausee umzuwandeln.

Der Schweizer Heimatschutz suchte nach einer Möglichkeit, Gelder für den Erhalt des Sees zu sammeln und kam auf die Idee, ein typisch Schweizerisches Produkt zu verkaufen. In der Nachkriegszeit, als Schokolade rationiert war, erwies sich der Schoggitaler als großer Erfolg. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Schoggitalers haben im Laufe der Jahrzehnte eine Vielzahl von wichtigen Projekten ermöglicht.

Dazu gehören die erfolgreiche Wiederansiedlung des Bibers in der Schweiz, die Eröffnung des Pro Natura-Zentrums Aletsch in der beeindruckenden Villa Cassel, die Schaffung öffentlichen Zugangs zu den malerischen Brissago-Inseln und die aufwendige Renovation des historischen Klosters St. Johann im Val Müstair. Diese Projekte verdeutlichen die nachhaltige Wirkung der Spendenaktion und ihren Beitrag zur Bewahrung des Schweizer Kulturerbes und der natürlichen Schönheit des Landes.

Der Schoggitaler ist somit mehr als nur eine Schokoladenmünze – er ist ein Symbol für das Engagement der Schweizer Bevölkerung für den Schutz ihrer Umwelt und ihrer Traditionen. Die Kombination aus einem köstlichen Produkt, einer guten Sache und der aktiven Beteiligung von Schulen macht den Schoggitaler zu einer einzigartigen und erfolgreichen Spendenaktion, die auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird





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