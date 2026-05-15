80% der Tessiner Alpen nicht ausreichend geschützt: Petition fordert entschlossenes Handeln

Eine Studie zeigt, dass 80% der Tessiner Alpen nicht ausreichend geschützt werden können. Die steigende Wolfspopulation führt zu einem Anstieg der Angriffe auf Ziegen und einem Rückgang der Schafalpen. Die Petition fordert entschlossenes Handeln zum Schutz der Tessiner Viehzucht und Alpwirtschaft.

Gemäss einer Studie können 80% der Tessin er Alpen nicht ausreichend geschützt werden. KI erstellt Der Kanton Tessin ist geprägt von zahlreichen kleinen Alpen , von denen gemäss einer kantonalen Studie über 80 Prozent nicht ausreichend geschützt werden können.

Mit dem Anstieg der Wolfspopulation haben in den letzten Jahren insbesondere die Angriffe auf Ziegen stark zugenommen, während die Zahl der Schafalpen gleichzeitig rückläufig ist. Seit 2011 ist die Anzahl der mit Schafen und Ziegen beweideten Alpen von 145 auf heute noch 95 gesunken. Im Jahr 2025 wurden im Tessin rund 70 Wölfe gezählt.

Zudem wurden eine Rekordzahl von 233 Nutztierrissen sowie 95 vermisste Tiere registriert. Wie der Tessiner Bauernverband mitteilt , ist dies eine unhaltbare Situation. In einer Petition wird der Schutz der Tessiner Viehzucht und Alpwirtschaft gefordert. Petition fordert entschlossenes Handeln Die von den wichtigsten Tessiner Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsverbänden lancierte Petition hat innerhalb von weniger als drei Monaten fast 12’000 Unterschriften gesammelt.

Sie fordert von den kantonalen und eidgenössischen Behörden entschlossenes Handeln zum Schutz der Alpwirtschaft, die im Tessin ebenso wie in der ganzen Schweiz durch die unkontrollierte Zunahme von Grossraubtieren zunehmend bedroht ist





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