Stadt Thun entdeckt 78 manipulierte Wahlzettel bei Grossratswahlen. Amtsträger lassen Strafverfahren abwarten und bestreiten Auswirkungen auf das Sitzverhältnis.

Bei den Grossratswahlen in der Stadt Thun am 29. März 2026 sind insgesamt 78 verdächtige Wahlzettel entdeckt worden. Diese Stimmen wurden sofort vom übrigen Wahlmaterial getrennt und nicht in die offizielle Ausmittlung der Endergebnisse einbezogen. Die Stadtverwaltung hat daraufhin Strafanzeige erstattet, woraufhin die fraglichen Stimmzettel an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden.

Verdächtige Stimmen isoliert und angezeigt

Die Freie Wähler betonten, dass freie und unverfälschte Wahlen eine zentrale Grundlage der Demokratie bilden. Trotz der Entdeckung der manipulierter Zettel bleibt das offizielle Wahlergebnis korrekt. Die Stadt Thun führt aus, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen durch Transparenz und Gleichbehandlung aller politischen Akteure gewahrt werden soll. Es gehe nicht um parteipolitische Schuldzuweisungen, sondern um die Klarheit im Prozess.

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Amtsträger verweigern Auskunft über Zuordnung

Für Fragen zur politischen Zuordnung der 78 Wahlzettel bleibt der Gemeinderat stumm. Auf Anfrage wurde mitgeteilt, dass weder festgestellt werden konnte, ob es sich um Listen einer einzigen Partei oder um unterschiedliche Listen handelte, noch ob eine Zuordnung zu einzelnen Kandidierenden möglich war. Aufgrund des laufenden Strafverfahrens und des entstehenden Amtsgeheimnisses können die Amtsträger keine weiteren Details preisgeben. Die Täterschaft ist zurzeit noch nicht bekannt.

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Staatskanzlei bestätigt Unbeeinflussung des Ergebnisses

Zuständig für die Organisation der Grossratswahlen sind der Stadtschreiber sowie die Staatskanzlei. Beide Behörden wurden unverzüglich über den Vorfall der versuchten Wahlfälschung informiert. Die Stadtkanzlei führte unmittelbar nach der Wahl eine summarische Abklärung durch. Das Ergebnis dieser Prüfung besagt eindeutig, dass die 78 zusätzlichen Wahlzettel keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis und die Sitzverteilung gehabt hätten.

Keine formelle Untersuchung bei fehlender Relevanz

Da die Manipulation frühzeitig erkannt wurde, bestand für die zuständigen Behörden kein Anlass für eine formelle Untersuchung der hypothetischen Szenarien. Die Verschiebung der Sitze durch die nicht ausgezählten 78 Stimmen hätte das politische Kräfteverhältnis in der Stadt Thun nicht verändert. Die Freie Wähler betonen, dass das Wahlergebnis korrekt zustande kam und die Integrität der Wahl gewahrt blieb.