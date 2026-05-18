73-Jähriger in Gänsbrunnen SO mit Quad verunfallt und gerettet

Ein 73-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag in Gänsbrunnen SO mit seinem Quad verunfallt und rund 20 Meter eine steile Böschung hinuntergestürzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Rega den mittelschwer Verletzten per Winde bergen.

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