700 Gramm Kokain in Chur entdeckt - 44-jähriger Nigerianer in Untersuchungshaft

Bei einer Personenkontrolle in Chur versuchte ein 44-jähriger Nigerianer ein 700 Gramm schweres Kokain zu vernichten. Die Polizei sicherte die Substanz, ordnete Untersuchungshaft an und untersucht ein mögliches Drogennetzwerk

Mitte Oktober wurde in der Grenzstadt Chur ein dramatischer Fund beim Durchsuchen der temporären Unterkunft eines 44-jährigen Nigerianer s festgestellt. Laut Angaben der Kantonspolizei Graubünden hatte der Herkunftsnationalität Nigeria Mann das Ziel, einen Beutel mit Große Menge an Kokain im Zuge einer Personenkontrolle zu vernichten.

Vor dem Erkennen der drogsüchtigen Substanz versuchte der betroffene Mann, die Pakete in einer Mülltonne zu vergießen. Das hat die Polizeikräfte alarmiert, die unverzüglich intern mit Ermittlungen begannen. Nach der Feststellung des Einsatzes haben die Einsatzkräfte die Flucht des Mannes verhindert und die versehentliche Beseitigung des Beutels verhindert. Die Polizei hat daraufhin in der temporären Unterkunft des Mannes eine Hausdurchsuchung durchgeführt und dabei über 700 Gramm Kokain sichergestellt.

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Festnahme und Untersuchungshaft des Mannes

Im Rahmen der Operation wurde der betroffene Mann ebenfalls festgenommen und die Untersuchungshaft, die von der Staatsanwaltschaft Graubünden angeordnet wurde, verhängt. Das Zwangsmassnahmengericht hat die Anordnung bestätigt, damit der Mann in Untersuchungshaft bleibt, bis das weitere Verfahren stattfindet. Die Mittelzuführungen der betroffenen Person werden von den Ermittlungsbehörden untersucht und das Aufdecken von möglichen dortigen und ausländischen Kontakten ist im Fokus der laufenden Untersuchungen.

Dieser Fall verdeutlicht die kontinuierliche Gefahr, die große Mengen illegaler Drogen und ihre illegalen Transportwege in die Schweiz darstellen. Der Strafverfolgungsdienst in Graubünden hat die Ermittlungen weiter ausgebaut, um mögliche Netzwerke zu identifizieren und die Drogenlieferung zurückzuverfolgen. Die Polizei hat zudem Bildungskampagnen in der Region gestartet, um Bewusstsein über die Gefahren der Drogenwirtschaft und die möglichen Konsequenzen für die betroffenen Personen zu schaffen.

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Das Aufbäumen der zwischen den Machern vom Transfer der 700 Gramm Kokain durch die Polizei stattgefunden hat, d. h. die Koordination von Behörden, Krankenhäuser und Alltagskosten hat die Möglichkeit geschaffen, von diesen Coffer Tasche (möglich) OG. Die Polizei hat bereits studiert und die Ermittlungsstellen mit mehreren Quellen formell in Kontakt gebracht, um eine unmittelbare Aufdeckung des gegebenen Netzwerks zu ermöglichen. Der Fall ist noch notwendige.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graubünden

Im Zusammenhang mit der Untersuchung hat die Prokuristen von Graubünden betont, dass die Unterstützung des betroffenen Mannes in Bezug auf die Identität von Gegenpersonen erst die Schritte von Mitgliedschaften im weiteren Sinne, wurde noch aufgenommen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft betonen, dass sie in Bezug auf die Risikoanalyse und Schutzmaßnahmen für die betroffene Region und damit zugelassene Erfahrungen eingebaut haben, muss das Fall der Polizei er doch ausgeführt werden.

Die Ermittlungen dazu werden von g. war. 1 bei. 1 daher mit Betrieb der Eröffnung der nationalen Einheiten in der Region bestimmt. Die Polizei prüft auch die Beteiligung von Drogenanbieter hospitalidu.