70-jähriger Torwart schreibt spanische Fussballgeschichte

Ángel Mateos, ein 70-jähriger Torwart, wurde beim CD Colunga in der fünften spanischen Liga eingesetzt und ist damit möglicherweise der älteste aktive Fussballspieler des Landes. Sein Einsatz sorgte für grosses Aufsehen und wurde als historisches Ereignis gefeiert.

Ein 70-jähriger Torwart hat in Spanien für eine bemerkenswerte und herzerwärmende Geschichte gesorgt, die in den Medien und in den sozialen Netzwerken für grosses Aufsehen gesorgt hat.

Ángel Mateos, ein Name, der den meisten Fussballfans vielleicht nicht geläufig ist, schrieb am vergangenen Wochenende ein kleines Stück spanische Fussballgeschichte, als er für den CD Colunga im Heimspiel gegen CD Praviano von Beginn an im Tor stand. Dieser Einsatz machte ihn nach Angaben verschiedener Medien zum wahrscheinlich ältesten aktiven Spieler der Tercera Federación, der fünften Spielklasse des spanischen Fussballs. Die spanische Fachzeitung Marca bezeichnete das Ereignis als historisch, was die Bedeutung dieses Moments unterstreicht.

Mateos, der seine Nervosität vor dem Spiel offen zugab und sie mit der Aufregung seines Debüts vor vielen Jahren verglich, wurde von den Fans mit stehendem Applaus empfangen. Obwohl er das 0:1 durch einen Kopfball nach einem Eckball nicht verhindern konnte, zeigte er eine beeindruckende Parade, die die Zuschauer begeisterte. Sein Einsatz war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine Hommage an seine lange und engagierte Karriere im Fussball.

Der CD Colunga betonte in einer Erklärung auf Instagram, dass Mateos die Werte des Vereins verkörpert: Leidenschaft, Beständigkeit, Respekt vor dem Fussball und eine Lebensweise, die über das Alter hinausgeht. Für den Verein ist das Alter zweitrangig, und Mateos' Engagement ist ein Beweis dafür, dass der Fussball für jeden zugänglich ist, unabhängig von seinem Alter. Die Geschichte von Ángel Mateos ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass Träume und Leidenschaften keine Altersgrenze kennen.

Sie zeigt, dass es nie zu spät ist, seine Ziele zu verfolgen und seine Liebe zum Sport auszuleben. Die Fussballkarriere von Ángel Mateos ist aussergewöhnlich lang und beeindruckend. Er begann seine Karriere mit 18 Jahren und absolvierte über 800 Spiele in den unteren spanischen Ligen, bevor er sich Anfang 40 aus dem offiziellen Spielbetrieb zurückzog. Doch auch nach seinem Rücktritt blieb er dem Fussball treu, unter anderem als Torwarttrainer bei CD Colunga.

Darüber hinaus spielt er aktiv im Altherren-Team und hält sich durch regelmässiges Laufen, Radfahren und Tennis fit. Sein Comeback wurde auch durch einen persönlichen Anreiz motiviert: Er hoffte, seinen Enkel dazu zu inspirieren, vom Leichtathletik zum Fussball zu wechseln. In einem Interview mit der Zeitung El País äusserte er diesen Wunsch humorvoll. Die Geschichte von Ángel Mateos ist nicht nur eine Fussballgeschichte, sondern auch eine Familiengeschichte, die die Liebe zum Sport über Generationen hinweg verbindet.

Sein Einsatz hat gezeigt, dass der Fussball mehr ist als nur ein Spiel – er ist eine Quelle der Freude, der Inspiration und der Gemeinschaft. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf sein Comeback war überwältigend, mit zahlreichen Medienberichten und unzähligen Kommentaren in den sozialen Medien, die seine Leistung und seinen Mut lobten. Ángel Mateos hat bewiesen, dass Alter nur eine Zahl ist und dass die Leidenschaft für den Fussball keine Grenzen kennt





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