70-jährige Rentnerin schoss auf feiernde Kinder - bedingte Freiheitsstrafe

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte eine 70-jährige Frau zu zehn Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Sie hatte unter Cannabiseinfluss aus kurzer Distanz einen Schuss auf mehrere Kinder abgegeben. Die Kinder schilderten den Vorfall übereinstimmend, das Gericht wertete ihre Aussagen als glaubhaft. Die Angeklagte zeigte Reue.

Das Baselbieter Strafgericht hat am Mittwoch eine 70-jährige Rentnerin zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Sie wurde wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens, mehrfacher Tätlichkeit, Nötigung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen.

Die Frau hatte in Muttenz unter dem Einfluss von Cannabis aus einer Distanz von etwa ein bis zwei Metern zu mehreren feiernden Kindern einen Schuss abgegeben. Die Opfer, drei Buben im Alter von sieben, zehn und elf Jahren, schilderten den Vorfall übereinstimmend. Sie sagten aus, die Angeklagte habe den Schuss auf Kopfhöhe in ihre Richtung abgegeben. Die Beschuldigte bestritt dies und behauptete, sie habe in die Luft geschossen, um die Kinder zu vertreiben.

Der Gerichtspräsident wertete die Aussagen der Kinder als glaubhaft und stellte fest, dass selbst die Beschuldigte in ihrer Einvernahme nicht plausibel darlegen konnte, warum sie in die Luft geschossen haben sollte. Ein geringes Abweichen des Geschosses hätte tödliche Folgen haben können, betonte das Gericht. Die Tat ereignete sich, als die Kinder in der Nähe des Wohnorts der Frau feierten. Die Rentnerin zeigte während des Prozesses Reue und entschuldigte sich bei den Kindern.

Sie sagte, sie schäme sich für ihre Tat. Das Gericht sah den Sachverhalt als erstellt an und verurteilte die Frau aufgrund der Schwere der Delikte zu einer bedingten Freiheitsstrafe. Die Verurteilung umfasst auch den illegalen Besitz und Gebrauch der Waffe sowie den Konsum von Cannabis im Zusammenhang mit der Tat. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, bedeutet jedoch eine strafrechtliche Verurteilung in der Strafliste der Frau





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