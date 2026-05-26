70‑jährige Rentnerin aus Aesch gesteht Schüsse in die Luft – Gericht prüft Schuld aufgrund von Depressionen

Eine 70‑jährige Frau aus Aesch hat an einem heißen Augustnachmittag eine Pistole gezogen und drei Jugendliche, die Feuerwerk zündeten, mit Schüssen in die Luft bedroht. Trotz Geständnis betont sie, dass ihre langjährige Depression und die Angst um ihren Hund sie zu dieser ‚Schnapsidee‘ getrieben haben. Vor dem Baselbieter Strafgericht wird nun über Anklagepunkte wie mehrfacher Gefährdung des Lebens und unerlaubtem Waffenbesitz verhandelt, während Psychologen die Zurechnungsfähigkeit prüfen.

Eine 70‑jährige Rentnerin aus Aesch , einem kleinen Ort im Kanton Basel‑Land, musste am Dienstag vor dem Strafgericht des Kantons erscheinen und sich zu den Vorfällen am 1.

August 2023 äußern. Sie hatte an diesem Tag in der Nähe von drei Jugendlichen, die eigenmächtig Feuerwerk zündeten, eine geladene Pistole hervorgeholt und mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Die Tat löste massive Empörung aus, weil die Jugendlichen erst 13 und 14 Jahre alt waren und das Schussgeräusch sie und den von der Rentnerin gehüteten Hund erschreckte. Die Klägerin gestand, dass sie in dem Moment von einer Mischung aus Wut, Angst und Verzweiflung getrieben war.

In der Vernehmung sagte sie: „Ich schäme mich für das, was ich getan habe“, und betonte, dass das Schießen "so wesensfremd für mich sei und nicht meinem Naturell entspreche". Sie erklärte weiter, dass sie seit vielen Jahren an einer schweren Depression leide, sich regelmäßig in ärztlicher Behandlung befinde und dauerhaft Medikamente einnehme. Diese gesundheitliche Vorgeschichte sei ein wesentlicher Faktor, der zu ihrer Entscheidung geführt habe, in einer höchst riskanten Situation zu einer Waffe zu greifen.

Nach dem Vorfall hatte die 70‑jährige Frau das Haus praktisch nicht mehr verlassen. Zwei Jahre lang blieb sie nahezu in den eigenen vier Wänden, weil sie sich ständig mit Schuldgefühlen und Angstzuständen auseinandersetzen musste. In einem Versuch, ihr inneres Chaos zu bewältigen, habe sie sich häufig mit Büchern und Zeitschriften abgelenkt, was sie selbst als "Idiotie" bezeichnete.

Sie berichtete, dass sie sich in den Tagen nach dem Schuss eine "große Wut" empfunden habe, weil ihr Hund, den sie sehr liebe, durch die lauten Knallgeräusche stark verängstigt gewesen sei. Diese Angst ihres Tieres habe sie in ihrer Verzweiflung dazu verleitet, die Pistole zu holen und die Schüsse abzugeben, um den Hund zu beruhigen – ein völlig irrationaler und gefährlicher Gedankengang, wie sie selbst später eingestand.

Das Gericht prüft nun, inwiefern die psychische Verfassung der Angeklagten bei der Beurteilung der Tat berücksichtigt werden kann. Sie wird unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens, unerlaubtem Waffenbesitz und Bedrohung von Minderjährigen angeklagt. Die Anklage fordert eine Haftstrafe, doch die Verteidigung argumentiert, dass die anhaltende Depression und die damit verbundenen Medikamente eine verminderte Schuldfähigkeit bedeuten könnten. Rechtsmediziner und Psychiater wurden hinzugezogen, um das Ausmaß der Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt zu untersuchen.

Die Öffentlichkeit verfolgt den Prozess mit Spannung, weil er ein deutliches Zeichen dafür setzt, wie schwerwiegend das Vorgehen von Personen mit psychischen Erkrankungen in Gefahrensituationen bewertet wird und welche Konsequenzen daraus für das schweizerische Waffenrecht entstehen können. Gleichzeitig wirft der Fall Fragen nach dem Umgang mit Depressionen in der Gesellschaft auf, insbesondere wenn Betroffene sich in kritischen Momenten zu extremen Handlungen hinreißen lassen.

Die nächsten Verhandlungstage werden entscheiden, ob mildernde Umstände berücksichtigt werden oder ob eine strenge Strafverfolgung im Vordergrund steht





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