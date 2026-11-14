60 Jahre Genossenschaften für ländliches Bauen: Stabilität und neue Agrarpolitik

Die Genossenschaften für ländliches Bauen blicken auf 60 Jahre Erfolg zurück. Themen waren Baukosten senken, Betonsanierung und die Agrarpolitik 2030 plus für Bergregionen.

Die Genossenschaften für ländliches Bauen (GLB) feiern ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Blick zurück auf die Anfänge und einen Fokus auf aktuelle Herausforderungen. Auf der diesjährigen Arbeitstagung, die zum 60. Mal stattfand, trafen sich 60 Vertreter von 44 Genossenschaften, um den Stand der Dinge zu besprechen. Der Ursprung dieser Bewegung liegt im Jahr 1966, als die erste Zusammenkunft bei der Baugenossenschaft Nidwalden stattfand. Damals wurde bereits der Grundstein für einen jährlichen Erfahrungsaustausch gelegt, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Die Baugenossenschaften wurden ursprünglich als Selbsthilfeorganisationen gegründet, um den Bauern und Siedlern mehr Eigenleistungen zu ermöglichen. Ein zentrales Ziel war dabei, die Baukosten um 15 bis 20 Prozent zu senken. Dieser Ansatz hat sich über die Jahrzehnte bewährt und trägt dazu bei, dass viele Familien, vor allem im Berggebiet, ihre Wohn- und Ökonomiegebäude zu tragbaren Bedingungen und Kosten unterhalten, sanieren oder neu erstellen können.

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Historische Meilensteine und finanzielle Grundlagen

Neben den aktuellen Themen standen auch historische Entwicklungen der einzelnen Genossenschaften im Mittelpunkt. Besonders herausgehoben wurde die Gründung der GLB March und Umgebung im Jahr 1974. Erich von Ah, der Präsident dieser Genossenschaft, berichtete von den bescheidenen Anfängen: Mit einem Kredit von 40.000 Franken für Material und Baumaschinen startete der Verein. Das Equipment wurde zunächst im Stall des ersten Geschäftsführers eingelagert.

Trotz dieser geringen Startkapitalisierung zeigte sich bereits im Dezember des Gründungsjahres eine hohe Aktivität: Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 20 Bauvorhaben geplant. Ein signifikanter Wachstumsschub erfolgte ab 1994, als die GLB March einen Boom durch den Bau vieler Güllekästen erlebte. Diese Entwicklung unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der Genossenschaften an die sich wandelnden Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Praxis.

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Baurechtliche Fallstudie zu Betonschäden

Ein spezifisches technisches Thema der diesjährigen Tagung war der Umgang mit Beton und insbesondere der Umgang, wenn dieses Baumaterial Risse aufweist. Peter Zimmermann, Geschäftsführer der LBG Goldau, referierte über einen konkreten Neubau eines Laufstalles, bei dem an der fast 60 m langen und über 5 m breiten und 20 cm dicken Decke der Jauchegrube Risse festgestellt wurden. Dies führte zu einem umfassenden Untersuchungsprogramm.

Zu den untersuchten Dokumenten gehörten der Schalungs- und Bewehrungsplan, Lieferscheine des Betons, Chargenprotokolle des Betonwerkes sowie Ergebnisse der Betonprüfung aus Bohrkernen. Zudem erfolgte eine Kontrolle der Tagesrapporte der GLB und der SIA-Normen bis hin zu den Wetterdaten. Dabei wurden bauliche Ursachen und konstruktive Schwächen festgestellt. Die Sanierungsmassnahmen und Kosten wie auch der organisatorische Aufwand seien gross gewesen, berichtete Zimmermann.

Fazit zu Verantwortung und Kosten

Peter Zimmermann zog aus diesem komplexen Fall ein kritisches Fazit regarding der Haftungsfragen. "Alle glauben, die Ursachen zu kennen. Jeder zeigt auf einen anderen und am Ende will niemand verantwortlich sein", erklärte er. Dieses Zitat fasst die Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Verantwortlichkeiten bei Bau- und Baumaterialschäden treffend zusammen. Es zeigt, dass neben der technischen Sanierung auch die rechtliche und organisatorische Klärung eine enorme Herausforderung darstellt.

Auswirkungen der Agrarpolitik 2030 plus

Auf politischer Ebene orientierte Thomas Egger, Direktor der Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), über die geplanten Neuerungen in der Agrarpolitik 2030 plus (AP). Er betonte, dass der Besitzstand für die Berglandwirtschaft gesichert werden könne und es keine Mittelabflüsse vom Berg ins Tal gebe. Dies wurde als erfreulicher Aspekt hervorgehoben, der die Existenzgrundlage der regionalen Landwirtschaft schützt.

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Unklar bleibt jedoch, wie die Einkommen der Bergbauernfamilien konkret verbessert werden könnten. Bereits verabschiedet wurde vom Bund vor der AP die Strategie für die Strukturverbesserungen. So plant der Bund in den nächsten Jahren eine deutliche Aufstockung der Investitionskredite und der Betriebshilfe, auch wegen des Bedarfs für Wasserversorgungen. Diese Maßnahmen sollen die Infrastruktur und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe stärken.

Stabile Rahmenbedingungen statt Revolution

Thomas Egger zog das Fazit, dass die neue Agrarpolitik zum Glück keine Revolution sei. Die Landwirtschaft brauche stabile Rahmenbedingungen, um langfristig planen und investieren zu können. Speziell die Berglandwirtschaft verdiene auch in Zukunft eine besondere Beachtung, denn sie sei der zentrale Image-Träger für die ganze Landwirtschaft. Dieser Aspekt wird in der politischen Diskussion oft übersehen, ist aber für die Akzeptanz der landwirtschaftlichen Tätigkeit in der Gesamtgesellschaft entscheidend.

Anerkennung für Engagement im Gürbetal

Nicht die grösste Fläche zählte für das Projekt "Lebendiges Gürbetal", sondern die Leistung pro Einwohner. Im Gürbetal gewinnt Toffen BE den ersten Wanderpokal. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass die Qualität der Projekte und die aktive Beteiligung der Bevölkerung vor der Quantität der Fläche gewürdigt werden. Bisher sind 156 Projekte eingereicht worden, was auf ein hohes Engagement in der Region hinweist.

Diese Auszeichnung zeigt, dass Initiativen auf lokaler Ebene, die auf Partizipation und Nachhaltigkeit setzen, große Beachtung finden. Der Vergleich mit der 60-jährigen Geschichte der Genossenschaften für ländliches Bauen verdeutlicht, dass langfristiges Engagement und Anpassungsfähigkeit Schlüsselfaktoren für den Erfolg ländlicher Entwicklungen sind. Sowohl bei der materiellen Bautätigkeit als auch bei der politischen Gestaltung bleiben diese Prinzipien relevant.