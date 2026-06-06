57-jähriger Nepalese überlebt sechs Tage allein in der Everest-Todeszone durch Eiskauen und Improvisation

Der nepalesische Bergsteiger Dawa Sherpa erzählt nach seiner spektakulären Rettung vom Überleben in der extremen Höhe des Mount Everest. Sechs Tage lang war er in der über 8000 Meter hohen Todeszone ohne ausreichend Sauerstoff und Nahrung unterwegs, bis er nahe dem Basislager gefunden wurde.

Der 57-jährige nepalesische Bergsteiger Dawa Sherpa überlebte sechs Tage allein in der Todeszone des Mount Everest . Nachdem er sich am 29. Mai mit seinem britischen Seilpartner Chris Thrall vom Gipfel des mit 8849 Metern höchsten Bergs der Welt entfernt hatte, trennten sich ihre Wege beim Abstieg.

Während Thrall weiter aufstieg, machte Sherpa eine Pause und fiel dann aufgrund von Sauerstoffmangel zurück. In der extrem dünnen Luft der Todeszone, oberhalb von 8000 Metern, fand er sich allein wieder, ohne ausreichende Vorräte. Seine Familie und Angehörigen gingen davon aus, dass er ums Leben gekommen sei. Sherpa berichtete nach seiner Rettung, dass er in den ersten beiden Tagen kaum Nahrung zu sich nehmen konnte.

Um seinen Durst zu stillen, kaufte er schließlich Eis und kaute darauf, was ihm Schmerzen in den Zähnen bereitete. In seinen Taschen entdeckte er noch Schokolade und andere Snacks, die er jedoch in Wasser einweichen musste, um sie essen zu können.

Zudem sei er während seines Abstiegs in eine Gletscherspalte gestürzt, habe sich aber selbst befreien können, indem er nach einem Seil griff und daran hinabstieg. Seine Odyssee endete am Morgen des 4. Juni, als ihn ein Team des Müllmanagements nahe dem Basislager lebend entdeckte. Mittlerweile erholt er sich in einem Krankenhaus in Kathmandu von den Strapazen.

Der Vorfall unterstreicht einmal mehr die Gefahren des Mount-Everest-Besteigungen, insbesondere in der Todeszone, wo der menschliche Körper ohne ausreichende Sauerstoffzufuhr nicht lange überleben kann. Dawa Sherpas Entschlossenheit und sein Überlebensinstinkt ermöglichten es ihm, gegen alle Wahrscheinlichkeit durchzuhalten, bis er gefunden wurde. Seine Geschichte wirft auch Fragen über die Sicherheitsvorkehrungen und die Handhabung von Notfällen in einer der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt auf.

Während viele Bergsteiger aufgrund von Erschöpfung, Höhenkrankheit oder plötzlichen Wetterumschwüngen ums Leben kommen, bleibt Sherpas Rettung ein außergewöhnliches Beispiel für menschliche Widerstandsfähigkeit





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