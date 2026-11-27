Die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria hat ihr historisches Gebäude aus den 1950er Jahren in Bern versetzt. Nachhaltigkeit und Erhalt der Bausubstanz treiben den spektakulären Umzug auf Spezialplattformwagen voran.

Die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria hat ihr historisches Gebäude am Freitag in Bern erfolgreich transloziert. Die spektakulären Arbeiten, bei denen ein rund 510 Tonnen schwerer Saalbau bewegt wurde, sorgten am Nachmittag für großes Aufsehen in der Stadt. Die Fachfirma führte die Verschiebung von einem Standort in den Innenhof des Areals durch, wo das Gebäude am selben Abend seinen neuen Platz erreichen sollte.

Historischer Saalbau aus den 1950er Jahren

Das zu bewegende Objekt ist ein Saalbau aus den 1950er-Jahren, der aufgrund seiner baukulturellen Bedeutung und der Bausubstanz erhalten werden sollte. Die Entscheidung für die Translozierung fiel im Rahmen eines strategischen Plans der Genossenschaft Feuerwehr Viktoria. Ziel war es, die vorhandene Substanz zu bewahren, anstatt das Gebäude abzureißen und neu zu errichten. Dies entspricht modernen Ansätzen der Nachhaltigkeit im Bauwesen, die Ressourcenschonung priorisieren.

Also read Feuerwehr Viktoria verschiebt historisches Gebäude in Bern

Für die eigentliche Bewegung des massiven Bauwerks wurde dieses zuvor mit einem stabilen Metallskelett versehen. Diese Verstärkung war notwendig, um die statische Integrität während des Transports zu gewährleisten. Anschließend wurde der gesamte Bau auf speziellen Plattformwagen der beauftragten Fachfirma montiert. Diese hochtechnisierten Fahrzeuge ermöglichen präzise Bewegungen auch bei einem solch enormen Gewicht von 510 Tonnen.

Strategische Neuplanung des Areals

Am neuen Standort im Innenhof des Areals soll das historische Gebäude nun saniert und umgebaut werden. Dieser Schritt gewährleistet, dass die feuerwehrtypischen Funktionen und die architektonische Substanz langfristig erhalten bleiben. Die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria investiert damit in die Zukunft ihrer Infrastruktur, ohne die historische Identität des Bauwerks zu verlieren. Die Sanierung stellt einen wesentlichen Teil der langfristigen Erhaltungsstrategie dar.

Advertisement

Gleichzeitig wird am ehemaligen Standort des Saalbaus ein neues Gebäude entstehen. Dieser Neubau ist geplant, um den aktuellen Bedarf an Infrastruktur und Wohnraum zu decken. Die Pläne sehen vor, dort Wohnraum für rund 40 Personen zu schaffen. Zusätzlich sind Räume für die benachbarte Schule in das neue Projekt integriert, was die soziale Funktion des Areals stärkt.

Verknüpfung von Erhalt und modernem Wohnbau

Durch diese Doppelstrategie verbindet die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria den Erhalt des kulturellen Erbes mit der Schaffung von modernem Wohnraum. Die Translozierung ermöglicht es, das historische Gebäude als lebendigen Teil der Gemeinschaft zu nutzen, während am alten Platz zeitgenössische Wohnlösungen entstehen. Dieser Ansatz demonstriert eine ausgewogene Entwicklungspolitik, die Vergangenheit und Zukunft verbindet.

Die Arbeit am Freitag war ein wichtiger Meilenstein in diesem komplexen Prozess. Die erfolgreiche Verschiebung zeigt die technische Machbarkeit solcher Projekte und die Effizienz der eingesetzten Fachfirmen. Die weiteren Schritte umfassen nun die Sanierung des translozierten Gebäudes sowie den Bauprozess am ursprünglichen Standort. Beide Projekte sollen zur Verbesserung der Lebensqualität und der infrastrukturellen Ausstattung in Bern beitragen.