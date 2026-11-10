50 unveröffentlichte Briefe der Königin Elizabeth zum Verkauf

Eine seltene Sammlung von 50 privaten Briefen der Queen an ihren Stallmeister wird am 3. Dezember versteigert. Die Dokumente bieten einen intimen Einblick in ihre Reitkünste und Alltag.

Am dritten Dezember steht eine seltene Auktion auf dem Programm, bei der eine umfangreiche Korrespondenz der britischen Monarchin im Mittelpunkt steht. Eine Sammlung von fünfzig bisher unveröffentlichten Briefen, die Königin Elizabeth zwischen den Jahren 1954 und 1961 verfasste, wird öffentlich feilgeboten. Diese Dokumente richten sich ausschließlich an ihren damaligen Stallmeister Walter Sale und geben heute erstmals einen detaillierten Einblick in die persönliche Sichtweise der Queen auf ihre eigenen Reitkünste sowie ihren täglichen Umgang mit Tieren.

Einblicke in die bescheidene Reitfähigkeit

Die Königin ritt gerne und häufig, doch sie blickte mit bemerkenswerter Bescheidenheit auf ihre eigene Reitleistung zurück. In einem Brief verglich sie sich selbst mit anderen Fahrern und schrieb: Vielleicht schafft er es ja eines Tages sogar zu den Olympischen Spielen … er und ich gehören nicht zur selben Reitkategorie. Ein anderes Mal erklärte sie, dass sie aufgrund starker Windverhältnisse nicht reiten konnte, da die Seebrise für ihr Niveau des einmal-in-der-Woche-Reiten schlicht zu stark war. Diese Selbstkritik unterstreicht ihren pragmatischen Umgang mit ihren Grenzen.

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Alltägliche Frustrationen und Tierliebe

Neben der Sportlichkeit zeigen die Briefe auch menschliche Schwächen und alltägliche Irritationen der Monarchin. Im Jahr 1960 äußerte sie deutliche Abneigung gegen tiermedizinische Eingriffe, indem sie notierte: Ich bin allergisch gegen Tierärzte, und ich kann nichts dagegen tun. Als ein Fohlen gesundheitliche Probleme hatte, reagierte sie empört und versicherte, dass das Tier absolut in Ordnung sei, obwohl sie stinksauer war. Auch im Straßenverkehr zeigte sie keine Geduld; nach einem Unfall fragte sie rhetorisch, ob man eine Frau wegen Sachschadens oder gefährlichen Fahrens verklagen könne, wobei unklar blieb, ob dies geschah.

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Der vergessene Königstitel als Anekdote

Eine besonders charmante Anekdote stammt aus dem Jahr 1954, kurz nach ihrer Krönung im Vorjahr. Bei einer Rückkehr nach Westminster bemängelte sie, dass die Kutsche verschlossen war und dies schlecht aussah. Der Brief endete abrupt, doch auf einem angehängten Zettel ergänzte sie handgeschrieben: Sorry! I forgot! Das Kürzel ER steht für Elizabeth Regina, die offizielle Unterschrift der Königin. Offenbar musste sie sich nach nur einem Amtsjahr noch immer daran gewöhnen, diesen Titel konsequent zu verwenden, was einen menschlichen Fehler offenbart.

Auktionsdetails und erwarteter Marktwert

Die gesamte Sammlung umfasst etwa achtzig bis hundert Seiten handschriftlicher Notizen und Memos. Experten schätzen den finanziellen Wert dieser historischen Dokumente auf einen Preisbereich von achtausend bis zwölftausend Pfund Sterling. Dies entspricht ungefähr neuntausend bis dreizehntausend Schweizer Franken. Die Versteigerung findet am dritten Dezember statt und bietet Sammlern sowie Historikern die einzigartige Gelegenheit, diese intimen Dokumente aus dem frühen Regierungszeitraum der Queen in Besitz zu nehmen.