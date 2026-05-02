50. Prix Walo: Hecht, Linda Fäh und Stephan Eicher als Preisträger geehrt

Bei der 50. Verleihung des Prix Walo im Kongresshaus Zürich wurden Hecht, Linda Fäh, Stephan Eicher und weitere Künstlerinnen und Künstler für ihre herausragenden Leistungen im Schweizer Showbusiness ausgezeichnet. Die Veranstaltung markierte einen besonderen Meilenstein in der Geschichte des Preises.

Am Samstagabend fand im Kongresshaus Zürich die 50. Verleihung des Prix Walo statt, des wichtigsten Preises im Schweizer Showbusiness . Die Stern-Trophäe ging an herausragende Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Kategorien.

In der Kategorie Schlager wurde Linda Fäh für ihre beeindruckende Leistung ausgezeichnet. Der renommierte Musiker Stephan Eicher erhielt den Preis in der Kategorie Pop/Rock-Gesang.

Zudem wurde die Freiburger Musikerin Zoë Më, die die Schweiz im vergangenen Jahr beim Eurovision Song Contest (ESC) vertrat, für ihre künstlerischen Leistungen geehrt. Weitere Preisträger waren das Secondhand Orchestra in der Kategorie Kabarett/Comedy sowie die Bühnenproduktion Dinner for WAM. Der von der SRG produzierte ESC 2025 wurde in der Kategorie TV-Produktion ausgezeichnet, während das Pflegedrama Heldin von Petra Volpe den Preis in der Kategorie Film-Produktion erhielt. Marcus Signer, bekannt für seine Rolle in Maloney, wurde als bester Schauspieler geehrt.

Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung des Ehren-Prix-Walo an den 80-jährigen Musikmanager und Unternehmer Freddy Burger für sein Lebenswerk. Zusätzlich wählten die Zuschauerinnen und Zuschauer den Moderator Nik Hartmann zum Publikumsliebling. Die Verleihung des Prix Walo ist nicht nur ein Fest der Musik und der darstellenden Künste, sondern auch eine Anerkennung für das Engagement und die Kreativität der Schweizer Unterhaltungsbranche. Die Veranstaltung bot eine bunte Mischung aus Live-Auftritten, emotionalen Momenten und der Würdigung herausragender künstlerischer Leistungen.

Die 50. Jubiläumsveranstaltung unterstrich die Bedeutung des Prix Walo als Plattform für die Förderung und Anerkennung von Talenten aus der Schweiz. Die Preisträgerinnen und Preisträger repräsentieren die Vielfalt und Qualität des Schweizer Showbusiness und setzen damit Maßstäbe für die Zukunft





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