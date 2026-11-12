50 Freiwillige säubern Romanshorner Seeufer und See am 7. November 2026

Rund 50 Bürger reinigten am 7. November 2026 in Romanshorn Ufer und Seegrund. Der nächste Aktionstag ist am 18. September 2027. Entdecken Sie Details zum Engagement.

Rund 50 Freiwillige engagierten sich am Samstag, den 7. November 2026, aktiv für die Sauberkeit am Ufer und im See von Romanshorn im Kanton Thurgau. Bei kühlem Herbstwetter halfen die Bürgerinnen und Bürger dabei, den öffentlichen Raum von Unrat zu befreien und zeigten damit ihr starkes Verantwortungsbewusstsein für die lokale Umwelt.

Umfang der Säuberungsaktion am Bodensee

Die Organisation startete am Treffpunkt beim Seebad-Restaurant, von wo aus sich die Gruppen über das gesamte Gebiet verteilten. Während Landaktivisten entlang der Strandpromenade nach achtlos weggeworfener Müll suchten, konzentrierten sich Taucherinnen und Taucher auf den Seegrund. Diese duale Herangehensweise stellte sicher, dass sowohl sichtbare an Land als auch versteckte unter Wasser liegende Verschmutzungen erfasst wurden.

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Unerwartete Fundstücke und Müllarten

Neben alltäglichen Hinterlassenschaften wie Verpackungen, Plastikflaschen und Zigarettenstummeln brachten die Einsätze auch ungewöhnliche Gegenstände zutage. Unter den gefundenen Objekten befand sich besonders auffällig ein alter Segelmast, der lange im Wasser gelegen haben musste. Diese kuriose Entdeckung unterstrich die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen, da auch schwerer Gegenstand den See belastet.

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Gemeinschaft und generationenübergreifendes Engagement

Die Beteiligung demonstrierte ein breites Interesse an der Pflege der Hafenstadt, da Teilnehmer aus Romanshorn und der näheren Umgebung gemeinsam unterwegs waren. Nach dem anstrengenden Einsatz bot sich den Freiwilligen die Möglichkeit, sich bei Tee und Snacks auszutauschen. Diese gemütliche Ausklangsmöglichkeit förderte den sozialen Zusammenhalt und verstärkte die positive Stimmung unter den unterschiedlichen Altersgruppen.

Dank der Stadt und Ausblick auf 2027

Die Stadt Romanshorn hat sich bei allen Teilnehmenden für ihren wertvollen Beitrag zur Lebensqualität in der Hafenstadt bedankt. Das eventuelle Interesse an weiteren Aktionen sollte nicht verpasst werden, da der nächste Clean-Up-Day offiziell für den Samstag, den 18. September 2027, angesetzt ist. Diese Veranstaltung ist Teil des schweizweiten CleanUp-Tags und wird erneut zur Mithilfe aufrufen.