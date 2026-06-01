5 Tipps für einen chemikalienfreien Garten

Ein aufmerksames Auge und gezieltes Vorbeugen im Garten können viel Schaden an Gemüse, Obst und Blumen verhindern - auch ohne klassische, chemische Pflanzenschutzmittel. Dies wird umso wichtiger, da verschiedene bisher gängige Mittel ab Ende Oktober 2026 für Privatpersonen nicht mehr und andere Produkte ab 2027 nur noch mit Fachbewilligung erhältlich sein werden.

Ein aufmerksames Auge und gezieltes Vorbeugen im Garten können viel Schaden an Gemüse, Obst und Blumen verhindern - auch ohne klassische, chemische Pflanzenschutz mittel. Dies wird umso wichtiger, da verschiedene bisher gängige Mittel ab Ende Oktober 2026 für Privatpersonen nicht mehr und andere Produkte ab 2027 nur noch mit Fachbewilligung erhältlich sein werden.

Um Ihre Garten auch ohne Chemie zu schützen, können Sie folgende fünf Tipps befolgen: Zuerst müssen Sie den Anfängen wehren, indem Sie regelmäßig durch den Garten gehen und genau hinschauen, um mögliche Probleme früh zu erkennen und zu verhindern, dass sich Schädlinge rasant vermehren. Besonders im Frühling lohnt sich der Blick auf Blattläuse, Wanzen und Bohnenfliegen. Warnzeichen sind gekräuselte Johannisbeerblätter, Läuse auf Salat, Eierlegende auf Blattunterseiten oder Schäden an Keimlingen. Oft reichen einfache Sofortmassnahmen, um größeren Befall zu verhindern.

Als nächstes können Sie mit Barrieren schützen, indem Sie Netze, Kragen und Sperren aufstellen, die viele Schädlinge auf Distanz halten - ganz ohne Spritzmittel. Dies schützt Kohl, Rüebli, Bohnen oder Salat in einer Phase, in der junge Pflanzen besonders empfindlich sind. Achtung Sonnenbrand! Setzlinge aus Gewächs- und Treibhäusern sind noch nicht abgehärtet gegen die UV-Strahlung der Sonne.

Stehen sie ungeschützt in der prallen Sonne, bekommen ihre Blätter einen Sonnenbrand: große, braune Flecken oder Streifen - sie werden dürr und fallen ab. Besondere Vorsicht im Juni: Folgen auf kühlere, bewölkte Tage plötzlich sonnige, heiße Tage, kann es an exponierten, jungen Früchten zu Sonnenbrand kommen. Im Mischgarten können Sie Schädlinge auch umlenken, indem Sie Lockpflanzen anbauen, die sie anziehen und von den eigentlichen Kulturen fernhalten. Statt alles zu bekämpfen, wird der Befall gezielt begrenzt.

Ein vielfältiger Garten fördert natürliche Gegenspieler von Blattläusen, weisser Fliege, Möhrenfliege oder Schnecken. Blüten liefern ihnen Nahrung und machen den Garten widerstandsfähiger. Langfristig ist Pflanzenschutz dort am wirksamsten, wo Nützlinge nicht nur Nahrung, sondern auch geeignete Lebensräume finden. Mit Rückzugsorten fördern Sie das natürliche Gleichgewicht im Garten nachhaltig.





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Pflanzenschutz Chemikalienfrei Garten Schädlingsbekämpfung Nützlinge

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