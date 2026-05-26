433 Personen fordern Rettung der Rotseefähre

Die Initiativegruppe, die die Unterschriften für den Antrag gesammelt hatte, hat diesen am Dienstag an den Quartierverein bei der Stadt Luzern eingereicht. Sie fordern die langfristige Sicherung der Fähre und das Gesamtkonzept Rotsee vom Stadtrat. Die Antragstellenden möchten wissen, wie der Betrieb der Fähre langfristig gesichert, organisiert und wieder ermöglicht werden kann, und welche Rolle und Verantwortung die Stadt Luzern dabei übernehmen wird.

Die Rotseefähre wird ab 2024 eingestellt, und 433 Personen fordern nun eine Lösung von der Stadt. Diese Initiativegruppe will die Fähre per Bevölkerungsantrag retten. Die Unterschriften für den Antrag wurden gesammelt und eingereicht.

Die Antragstellenden fordern die langfristige Sicherung der Fähre und das Gesamtkonzept Rotsee vom Stadtrat. Sie möchten wissen, wie der Betrieb der Fähre langfristig gesichert, organisiert und wieder ermöglicht werden kann, und welche Rolle und Verantwortung die Stadt Luzern dabei übernehmen wird





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