3Länderlauf 2026: Streckenverlauf, Ergebnisse und Atmosphäre

Das 3Länderlauf 2026 führte über die Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein und Huningue und hatte drei verschiedene Strecken: 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Jan-Niklas Kreppke und Isabelle Heidelberger gewannen bei den Frauen, Tareq Omar bei den Männern. Eine grosse Nachfrage sorgte dafür, dass die Anmeldung bereits im Januar geschlossen werden musste.

Alle drei Strecken des 3Länderlauf s 2026 führten über die Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein und Huningue. Die Athleten hatten die Wahl zwischen einer Distanz über 10 Kilometer, einem Halbmarathon oder einem Marathon.

Alle Strecken führten durch die Schweiz, Deutschland und Frankreich. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer hätten die Athleten entlang der Strecke lautstark angefeuert, schreiben die Verantwortlichen am Sonntag in einer Mitteilung. Die Atmosphäre habe an 'ein kleines Volksfest' erinnert. Über die 10 Kilometer setzte sich der Basler Jan-Niklas Kreppke in 34 Minuten und 43 Sekunden durch.

Bei den Frauen überzeugte Isabelle Heidelberger mit einer Siegerzeit von knapp unter 40 Minuten. Bei den Männern gewann Tareq Omar. In knapp unter 1 Stunde und 10 Minuten absolvierte der Spitzenläufer die Strecke. Bei den Frauen gewann Fiona Jungen vom LV Thun in knapp unter drei Stunden.

Bei den Männern sicherte sich Cédric Oesterlé den Sieg. Das 3Länderlauf Basel ist beliebt: Die Nachfrage sei in diesem Jahr so gross gewesen, dass die Anmeldung bereits im Januar geschlossen werden musste. Sie erhalten die wichtigsten und spannendsten News aus der Region, der Schweiz, der Welt und dem Sport





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