32-Jähriger verurteilt, Geistig-eingeschränkte Frau zur Prostitution gedrängt zu haben

Ein Mann wurde heute vor dem Zürcher Obergericht verurteilt, weil er eine geistig eingeschränkte Frau zur Prostitution gedrängt haben soll. Schon von Anfang an wusste er, dass sie naiv und leicht manipulierbar sei. Das Opfer arbeitete in einer institutionellen Einrichtung und wurde von Freunden und Familien familiär isoliert. Der Beschuldigte erstellte mehrere Inserate, die sie als eine "Hausfrau" anpotzten, die sich Geld verdienen wolle, und gewann bei ihr Transaktionen ab. Schliesslich drang er ihr vor, sich selbst prostituieren zu lassen, um die Schulden zu begleichen, die er selbst verursacht hatte.

Vor dem Zürcher Obergericht muss sich heute Montag ein 32-Jähriger verantworten, der eine geistig eingeschränkte Frau zur Prostitution gedrängt haben soll. Er habe gewusst, dass sie "besonders naiv und leicht zu manipulieren" sei, so die Anklage.

Ein 32-Jähriger soll die geistige Einschränkung einer Frau ausgenutzt haben. Er drängte sie gemäss Anklage dazu, sich zu Prostituierten. Dabei habe der Beschuldigte von Anfang an festgestellt, dass die Frau wegen ihres geistigen Entwicklungsrückstandes naiv und leicht zu manipulieren sei, heisst es in der Anklage. Die Frau bezieht IV und arbeitet in einer Institution.

Schrittweise soll er sie dann von Freunden und Familie isoliert haben, etwa indem er ihr sagte, dass ihre Familie sie "in ein Heim abgeschoben" habe. Dieses Verhalten ist typisch für die so genannte "Loverboy"-Missbrauchsform. Dabei schotten Täter ihre Opfer von ihrem Umfeld ab und machen sie von sich abhängig. Dann drängen sie die Frauen zu Sex mit anderen, um daran zu verdienen.

Gemäss Anklage liess er sie bewusst im Glauben, dass es sonst keine Möglichkeit gebe, die Schulden zu begleihen. Er schaltete mehrere Inserate, in denen sie als "Hausfrau" angepriesen wurde, die sich ein Sackgeld verdienen wolle. Vom Geld sah die Geschädigte nichts. Was er ihr nicht direkt abnahm, stahl er später aus ihrer Kasse.

Die Vorinstanz verurteilte den 32-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten, wegen Förderung der Prostitution, mehrfachen Diebstählen und versuchter Erpressung. Vom Vorwurf des Menschenhandels sprach das Bezirksgericht ihn jedoch frei. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten. Das Obergericht dürfte das Urteil noch heute Montag eröffnen





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