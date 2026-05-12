In Basel demonstrierten rund 300 Studierende und Bildungsbefürworter gegen geplante Gebührenerhöhungen und Kürzungen im Hochschulsektor. Der Protest richtete sich gegen das Entlastungspaket 27 und die künftige Finanzierung der Hochschulen.

In Basel haben sich am verabredeten Abend fast 300 Studierende und Bildungsbefürworter in der Innenstadt zum Protest gegen die geplanten Kürzungen des Bundes im Bereich der Hochschulbildung versammelt.

Die Demonstration begann vor der Universitätsbibliothek und zog durch die Innenstadt, begleitet von lebhaften Parcours, auf denen mit Parolen wie „Gratis-Bildung für alle und jetzt“, „Belastungspaket Nein“ oder „Bildung statt Bomben“ auf die gestiegene finanzielle Belastung der Studierenden aufmerksam gemacht wurde. Zu Fachkräften, die die Demonstration aus der Perspektive der Studierenden in den Pressespiegel zu tragen haben, gehört der Keystone-SDA Journal Pascal Möncke, der die Schilder beschreiben lässt als ein Ausmass der Wut und Empörung angesichts der jüngsten Beschlüsse des Bundesrates.

In Vergangenheit hatte der Bund schon mehrmals Kürzungen vorgenommen sowie Studiengebühren und eingeschränkt, jedoch stieß die geplante Kürzung im Rahmen des Entlastungspakets 27 auf besondere Widerstandswellen. So geriet der Sparplan von Bund stark unter Zugzwang angesichts den Protesten verheiratet mit Streiks und Protesten in diesem Sinn unter den Studierenden explodierten die Demonstrationen.

Hintergrund der Kürzung ist, dass der Bund in Zukunft die Gelder für federführenden Kantone, wie etwa für die öffentlichen Hochschulen in Basel nur noch gemäß den Nutzerkosten zur Verfügung stellen will. Das bedeutet, dass die Hochschulen für die Budgets, die sie verlieren, durch Gebührenerhöhungen reproduzieren sollen, was an den Universitäten nicht ungern gesehen wird. Das nationale Kongress Mitglied und Keystone-Korrespondent aus Basel, Irmtraut Reiter, vollbringt von Seiten des Protests Referenzen zu dieser Gefahr der Privatsphäre des Hochschulsektors.

Beispielhaft ist die Uni Basel vorgehen hingegen. Dort wurden zum Beispiel im letzten Jahr die Studiengebühren für die Studierenden verdoppelt können, welche ihren Bachelor-Abschluss innerhalb von fünf Jahren schaffen.

Allerdings hätten die Studierenden die Möglichkeit, diese Sanktionen durch eine Vereinbarung mit der Uni Basel und das Einhalten dieser zu vermeiden. Allerdings tritt der Hintergrund hervor, dass die Arbeitsbelastung im Studium und darüber hinaus die Biblioteca auf der Belastungsgrenze lediglich auf dem Punkt einer hektischen Studienphase, was zu Protesten in der Schweißkonzentration führt.

Der Sonderfall der Universität Basel so die Universitätsstadt-Basel Korrespondentin gegenüber Keystone-SDA zeigt Reserven auftauchen bei Prüflingen, die es aufgrund persönlicher Umstände, die außerhalb ihres Studienplans liegen beispielsweise kommen bis heute gehen, oft jedoch nur ins lieber abgelehnt. Dieser Teufelskreis aus finanziellen Belastungen, Arbeitsdruck und mangelnder Aufnahme löst sich in der Studierendenschaft unter Basel zunehmend häufiger in mobilisierte Proteste und politischen Demonstrationen aus.

Es stellt sich die Frage, ob Künstler und Politiker, die in mittleren Phasen der Bildungsattacken aufkamen, in den gemeinsamen Prozess des Lehrens wie des Lernens statt Schleifens des Handlungsprinzip entwickeln und wieviel Spielraum vielvolken Spielraum verhandlungsfähig bleibt





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